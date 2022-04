La sicurezza dei clienti di un albergo

La sicurezza del personale e degli ospiti di un albergo è un aspetto di fondamentale importanza. L’evoluzione del settore della tecnologia alberghiera offre un valido supporto da questo punto di vista. Che cosa si può fare, allora, per proteggere un albergo e migliorare la sua immagine? Casseforti e telecamere di sorveglianza sono solo due dei tanti accorgimenti che è possibile adottare. Per esempio, quasi tutte le proprietà commerciali sono dotate di sistemi di sorveglianza video: in questo modo il personale di sicurezza ha la possibilità di tenere sotto controllo le aree comuni e quelle sensibili, come per esempio il cassetto della cassa e la reception.

La scelta delle videocamere

Se si vuol essere certi di beneficiare di prestazioni ottimali occorre investire e puntare su videocamere caratterizzate da standard di qualità elevati, capaci di immortalare – per esempio – le somme in denaro che vengono versate, le caratteristiche del volto o altri dettagli più piccoli. Tutti gli alberghi dovrebbero avere delle videocamere con le quali tenere sotto controllo le scale, gli ambienti esterni e tutte le aree che il personale non può monitorare direttamente. Con l’aiuto di un sistema di sorveglianza aumenta la percezione, agli occhi degli ospiti, di un ambiente sicuro: il che permette, tra l’altro, di prevenire eventi fastidiosi come i furti. È chiaro che tutto questo ha un senso unicamente se l’ambiente viene registrato o monitorato in maniera costante. Un buon espediente può essere quello di impiegare un programma di monitoraggio video, impostato in modo da inoltrare un avviso nel momento in cui un’attività sospetta viene rilevata nelle zone selezionate. È compito del gestore dell’hotel conoscere le norme locali a proposito delle aree della struttura che possono essere oggetto di monitoraggio, al fine di prevenire qualunque tipo di violazione della privacy.

La cassaforte

Anche le casseforti per hotel e alberghi consentono agli ospiti di sentirsi protetti e al sicuro. Un espediente di sicuro successo consiste nell’acquisto di una cassaforte con combinazione elettronica per tablet, che aiuta a innalzare gli standard di sicurezza della camera. Nella cassaforte gli ospiti possono lasciare tutto quello che desiderano proteggere, dai souvenir ai documenti, dal passaporto ai soldi. Questo tipo di cassaforte si caratterizza per la praticità di utilizzo e vanta un design elegante: vi si può ricorrere anche per ospitare un tablet.

Non solo cassaforte

Per l’apertura e la chiusura delle camere è consigliabile ricorrere alle chiavi virtuali, anche perché quelle tradizionali possono essere perse con relativa facilità. Al giorno d’oggi le chiavi virtuali rappresentano la forma di accesso più sicura alle stanze, grazie a cui gli ospiti non sono costretti a dipendere dalla reception. La gestione avviene attraverso lo smartphone, e ciò rappresenta un beneficio per tutti: la reception non deve pensare alla raccolta delle chiavi, mentre gli ospiti si possono sentire più indipendenti. Le chiavi digitali sono, appunto, strumenti virtuali che possono essere usati direttamente attraverso lo smartphone. Funzionalità e comodità sono i tratti peculiari di questa soluzione, che non a caso viene scelta dalle catene alberghiere più grandi.

Le proposte di Fas Italia

Tutte le soluzioni per la sicurezza degli alberghi vengono messe a disposizione da Fas Italia, una realtà in grado di garantire un servizio di livello molto elevato e al tempo stesso prezzi vantaggiosi. Così, si ha la possibilità di ottimizzare i costi, dal momento che risparmiare non richiede per forza fare a meno della qualità. Fas Italia si propone sia come fornitore che come partner, grazie a un approccio orientato al problem solving.

Le serrature

Rimanendo in tema, non ci si può dimenticare delle serrature delle camere, che devono essere sempre aggiornate: ciò vale in modo particolare per le finestre e per le porte. Quasi tutti gli ospiti desiderano che in camera ci sia una serratura che da fuori non può essere aperta. Si tratta di una misura di sicurezza extra grazie a cui si aumenta la sicurezza in camera.

Come aumentare la sicurezza in albergo

Anche la formazione del personale è molto importante per la sicurezza in albergo. Solo uno staff preparato e competente garantisce alti standard, anche perché chi non è esperto non solo non è in grado di identificare le situazioni potenzialmente rischiose, ma non sa nemmeno che cosa deve fare per intervenire.