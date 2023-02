La sicurezza del montascale: caratteristiche e certificazioni

Al di là delle caratteristiche tecniche e degli aspetti qualitativi, nell’acquisto di un montascale gioca un ruolo chiave la sua sicurezza. Del resto, chi affiderebbe a cuor leggero la propria autonomia o quella di un proprio caro ad un dispositivo per il superamento delle barriere architettoniche se quest’ultimo non fosse sicuro al cento per cento?

Proprio la sicurezza costituisce dunque una componente imprescindibile, da non mettere in secondo piano rispetto a fattori quali il prezzo o la comodità. Non certo questioni marginali, sia ben chiaro, ma quando si tratta di sicurezza è importante ottimizzare l’esperienza di utilizzo di un montascale in tutta tranquillità. Vediamo nel dettaglio alcune caratteristiche e alcuni fattori che possono rivelarsi decisivi nel garantire la sicurezza di un montascale per anziani o per disabili.

Sicurezza del montascale: cosa non può mancare

Tra i principali accessori di sicurezza presenti nel montascale c’è in primis la cintura di sicurezza, capace di garantire massima stabilità, allacciabile anche con una sola mano e riavvolgibile con semplicità e comodità. Anche un bracciolo estremamente solido e compatto costituisce uno dei punti cardine di cui non poter fare a meno. Un appoggio robusto, al quale aggrapparsi durante il percorso, garantendo un tragitto comodo e tranquillo, diventa indispensabile soprattutto per chi soffre di disturbi motori come il morbo di Parkinson.

Anche una seduta reclinabile o pieghevole può rivelarsi determinante, per non creare intralcio anche ai restanti inquilini dell’appartamento o dell’edificio. L’arresto controllato garantisce il blocco del mezzo in caso di ostacoli imprevisti lungo il percorso. Il telecomando rende possibile fermare o far ripartire il mezzo in qualsiasi momento anche da remoto. I dispositivi a batteria, infine, garantiscono all’utente che il dispositivo raggiunga il piano desiderato anche in caso di blackout o interruzione di corrente.

Manutenzione e certificazioni del montascale: perché lo rendono sicuro

Per quanto riguarda la parte più burocratica che tecnica, al momento della vendita nel prezzo del montascale è compreso un periodo di garanzia più o meno esteso. La garanzia permette al cliente di usufruire di un servizio di assistenza preciso e competente, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in caso di guasti. A prescindere da questo, il proprietario è tenuto per legge ad effettuare delle verifiche e delle manutenzioni periodiche per assicurarsi del corretto funzionamento del dispositivo. A tal proposito, oltre alla manutenzione del montascale e dei suoi componenti principali, va eseguita la pulizia, il controllo e la lubrificazione del corrimano e degli attacchi al pavimento.

La normativa vigente impone all’azienda venditrice di garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a rotelle, un’agevole manovrabilità dei comandi e la sicurezza sia di chi viene trasportato sul montascale che di coloro i quali possono entrare in contatto con il dispositivo in movimento. A questo proposito, gli apparecchia devono essere dotati di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento e antiurto. Per garantire il mantenimento della sicurezza, i montascale devono avere specifiche dimensioni: la pedana, ad esempio, non deve essere inferiore a 35×35 cm, mentre il sedile a 35×40. Quest’ultimo, inoltre, deve avere uno spazio di appoggio per i piedi di dimensioni non inferiori a 30×20 cm.

La velocità massima su percorso rettilineo non deve superare i 10 cm/sec. Barre o braccioli di protezione, almeno uno posto verso il basso, devono essere sempre installati a contenimento del passeggero. Il percorso, infine, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile, come ad esempio porte, finestre, sportelli o solai sovrastanti.

Vantaggi e agevolazioni dell’obbligo di manutenzione

Trattandosi di strumenti necessari a chi possiede particolari esigenze, l’obbligo di manutenzione dei montascale prevede delle specifiche agevolazioni fiscali. È possibile, ad esempio, beneficiare dell’Iva agevolata al 10% per qualsiasi persona fisica privata, titolare di una minoranza fisica, sensoriale o psichica e con difficoltà motoria e di apprendimento, di integrazione lavorativa o di relazione. Beneficia delle detrazioni fiscali anche chi ha fisicamente a carico il soggetto disabile.