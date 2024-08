La Talpa, primi problemi per Diletta Leotta a Mediaset: “Ci ha ripensato”. Non facile l’avvio alla corte di Piersilvio Berlusconi per la celebre conduttrice alle prese con una realtà completamente diversa dalla quale è abituata da sempre. Scopriamo cosa è accaduto nelle ultime ore.

Non pare sia cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Diletta Leotta in Mediaset alla conduzione del programma La Talpa. Infatti almeno per quel che riguarda l’organizzazione del programma pare che ci siano dei primi intoppi per la formazione della squadra dei concorrenti, nonostante l’ingresso della conduttrice siciliana sia una garanzia per gli spettatori.

Ma anche per il reality che dovrebbe tagliare tutti i ponti con il passato, tornando ad essere un factual senza pubblico e dirette stile Grande Fratello o Isola dei famosi. Si tornerà, dunque, ai servizi e gli approfondimenti per tenare, anche con la giornalista di DAZN di rivitalizzare un prodotto che nel corso degli anni aveva perso (se mai lo avesse avuto) il suo appeal.

Il difficile avvio per La Talpa di Diletta Leotta

Infatti mai si sono registrati dei numeri simili a quelli degli altri programmi, ma stavolta Piersilvio Berlusconi appare categorico. Bisogna ridare smalto a questa trasmissione per avere un’arma in più da contrapporre alla concorrenzanella partita a scacchi degli ascolti, che nel prossimo anno si preannuncia più difficile del previsto, considerando che non si dovrà guardare solo in casa Rai.

Ma anche dalle parti di La7 e Nove che si sono organizzati al meglio per tentare di competere e conquistare fette di pubblico nelle varie fasce orarie della settimana. Insomma, una bella sfida anche per Diletta Leotta, che come abbiamo detto è costretta in queste ore a fronteggiare le prime insidie che riguardano il cast completo del programma.

Nicola Ventola ci ripensa: non parteciperà al programma

Ci sarebbe infatti stato un ripensamento da parte di in concorrente annunciato come quasi ufficiale nelle ultime ore: parliamo dell’ex calciatore Nicola Ventola che dopo un primo assenso sarebbe tornato sui suoi passi, ritenendo la partecipazione a La Talpa incompatibile con la sua partecipazione a Viva el Futbol, programma calcistico che porta avanti con gli amici Lele Adani e Antonio Cassano.

A questo punto pare che manchi solo l’ufficialità, ma sul nome di Ventola bisognerebbe registrare quel dietrofront che in pochi si aspettavano. Delusione ovviamente per Diletta Leotta che sperava di avere l’ex calciatore nel cast del programma, un nome forte che avrebbe agevolato il suo lavoro da conduttrice non calcistica per l’occorrenza.

Ma in queste ore si parla tanto anche di altre rinunce al programma, che a quanto pare non avrebbe convinto nemmeno Ilary Blasi che nelle ultime ore ha rotto il silenzio parlando del motivo che l’avrebbe portata a decidere di non condurre questo reality, parlando di sue perplessità e non di decisioni prese da Mediaset.