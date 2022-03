La truffa del finto parente per raggirare gli anziani: “Dai soldi al mio amico e ritira il pacco per me”

Truffe agli anziani, nuovi casi stavolta in Provincia di Latina. E’ qui che i Carabinieri hanno identificato due uomini che hanno tentato il raggiro del ‘finto parente’ nei confronti di un’82enne residente a Itri. La ‘nonnina’ però, insospettita dal tono della telefonata, anziché cascare nella trappola ha pensato bene di allertare subito il figlio. Ma andiamo con ordine.

Come funziona la truffa del finto parente agli anziani

E’ così che, grazie alla prontezza dell’anziana signora, i Carabinieri della Stazione locale sono riusciti a risalire all’identità della coppia di truffatori. Si tratta di due uomini di 40 e 53 anni, della Provincia di Napoli, che hanno cercato di farsi consegnare dalla donna 5.000 euro.

Ma come funziona questo tipo di truffa? La donna era stata contattata telefonicamente da un finto parente il quale le aveva chiesto alla di consegnare una cospicua somma di denaro ad un suo “amico” che le avrebbe dovuto portare da li a poco, un pacco.

L’intervento dei Carabinieri

Come detto però i truffatori con lei hanno fatto un buco nell’acqua. La potenziale vittima infatti, insospettitasi, ha dapprima chiamato il figlio che, a sua volta ha inoltrato subito la segnalazione ai Carabinieri della locale Stazione.

Questi ultimi sono accorsi nei pressi dell’abitazione della nonnina, trovando i due soggetti all’interno di un’autovettura in evidente attesa. Sono stati pertanto identificati e accompagnati in Caserma per gli ulteriori accertamenti a conclusione dei quali sono stati segnalati a piede libero all’autorità giudiziale.