“La vera storia di Luisa Bonfanti”, il film trionfa al Cinema Aquila

‘La vera storia di Luisa Bonfanti’ ha riscosso un enorme successo presso il cinema Farnese di Roma, dove è avvenuta la proiezione speciale del film diretto da Franco Angeli, con la protagonista Livia Bonifazi.

La proiezione speciale al Cinema Farnese

Dopo il sold out per la doppia proiezione del film presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma, a grande richiesta di pubblico, amici e stampa, si è svolta dunque al Cinema Farnese una proiezione speciale in presenza del regista, cast, produzione e numerosi ospiti a gremire la sala.

Il film di Franco Angeli

‘La vera storia di Luisa Bonfanti’, interpretata da una poliedrica Livia Bonifazi, è un personaggio di finzione assolutamente verosimile. Attraverso filmati, articoli e ricordi di quanti l’avrebbero conosciuta, come Maselli, Scola e Spoletini – che interpretano loro stessi nel film – la pseudo-biografia di Luisa Bonfanti prende forma, tanto da far diventare reale un personaggio di finzione.

Nel cast Stefano Pesce, Francesco Apolloni, Giovanni Guardiano, Paolo Lorimer, Barbara Mautino, Serafino Murri, Sandro Palmieri, Lorenza Perrone, Luigi Tani, Matteo Zenini, con la partecipazione di Ettore Scola, Francesco Maselli, Otello Angeli, Antonio Spoletini, Giulio Natalucci.

Una Produzione Inthelfim, in collaborazione con Aamod, – Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Annamode Costumes e Jcgbits

Roma Videoclip-Il cinema incontra la musica

Il film proseguirà il tour in alcune città italiane con varie rassegne estive ed in seguito sarà visibile in piattaforma. Il videoclip -tratto dal film- del brano “C’erano parole che…”, inoltre, a cura di Fabrizio Gatti ed eseguito da Livia Bonifazi, con la regia di Franco Angeli , riceverà il “Premio Roma Videoclip-il cinema incontra la musica”.

La XIX Edizione della famosa kermesse si terrà il 30 maggio prossimo alla Sala Fellini presso gli Studi di Cinecittà. Altri brani a cura di Fabrizio Gatti saranno prossimamente disponibili sulle più importanti piattaforme di distribuzione digitale, su etichetta “I dischi dell’espleta”.

In sala tra i numerosi ospiti citiamo Nichi Vendola, Vincenzo Bocciarelli, Chiara Caselli, Luc Merenda, Luca Verdone, Alessandro Boschi, Marco Puccioni, Giampietro Preziosa, Rosa Pianeta, Bianca Nappi, Saverio Vallone, Andrea Boschi.

