La verità su Sinner ha sorpreso i fan: una mazzata per il campione italiano

Il 2024 è stato un anno straordinario per Jannik Sinner, concluso con il primo trionfo alle ATP Finals di Torino e un’altra vittoria in Coppa Davis, il secondo successo consecutivo per l’Italia. Il tennista altoatesino ha brillato in modo eccezionale, conquistando vittorie in numerosi tornei, tra cui due titoli Slam: gli Australian Open e gli US Open.

Un’ascesa inarrestabile

Questi successi hanno permesso a Sinner di raggiungere la vetta del ranking ATP, dove attualmente domina con un margine importante sui suoi diretti rivali: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Daniil Medvedev. Tuttavia, nonostante il dominio, una questione delicata continua a preoccupare l’altoatesino: la vicenda legata al Clostebol, che sarà risolta definitivamente solo nel 2025.

Il duello con Alcaraz: l’unico antagonista

Tra i tanti trionfi, l’unico ‘tallone d’Achille’ del 2024 di Sinner è rappresentato dalle sfide con Carlos Alcaraz, considerato da molti l’unico vero avversario in grado di tenergli testa. Il 21enne spagnolo è riuscito a vincere il Roland Garros, battendo proprio Sinner in finale, e Wimbledon, spartendosi così i quattro Slam stagionali con l’italiano.

Oltre ai due Slam, Alcaraz ha superato Sinner anche a Indian Wells e Pechino, cedendo però nella finalissima del prestigioso Six Kings Slam. Ma perché Sinner fatica contro lo spagnolo? A fornire una spiegazione è Patrick Mouratoglou, uno dei coach più rispettati nel panorama tennistico, che ha lavorato con leggende come Serena Williams e talenti del calibro di Tsitsipas e Rune.

Secondo l’allenatore francese, Alcaraz è un avversario capace di “creare di più” quando gioca contro Sinner. La sua mobilità in campo aumenta quando si trova di fronte al campione italiano, rendendolo particolarmente pericoloso. Tuttavia, Mouratoglou sottolinea che Alcaraz tende a commettere più errori forzati rispetto a Sinner, il quale mantiene una straordinaria solidità.

Nonostante queste difficoltà, Mouratoglou non ha dubbi: Sinner è attualmente ingiocabile. “Può chiudere il punto con qualsiasi colpo ed è qualcosa di devastante per gli avversari”, ha dichiarato il coach a Eurosport. Ciò che rende Sinner unico è la sua capacità di combinare aggressività estrema con un controllo impeccabile, una caratteristica che pochi tennisti al mondo possono vantare.

Con un 2024 da incorniciare e un futuro che si prospetta altrettanto luminoso, Sinner sembra destinato a continuare a scrivere la storia del tennis mondiale, anche se le sfide contro Alcaraz promettono di essere il leitmotiv di una rivalità leggendaria.