Ladispoli, apre il nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza

Ladispoli. Domani, mercoledì 16 febbraio, è la data di riferimento. Apriranno in giornata le porte di un un nuovo presidio della Polizia di Stato sul territorio. Il luogo scelto per il nuovo Commissariato è l’edificio di via Vilnius n.7, ceduto dall’Amministrazione Comunale di Ladispoli. Il presidio avrà una operatività territoriale che incrocia quella del sezione di Civitavecchia, precisamente nei Comuni di Ladispoli, Cerveteri, Bracciano e Manziana.

Il nuovo Commissariato di Ladispoli: orari e servizi

Nuove pattuglie, con i colori e in borghese, presidieranno il territorio, giá da domani, pronte ad aiutare il cittadino. E ancora, sarà possibile presentare istanze di natura amministrativa, depositare esposti, effettuare denunce e chiedere informazioni. Infine, verrà garantita una costante e continuativa attività di prevenzione e repressione dei reati durante tutte le 24 ore, in tutti giorni della settimana. Per quanto concerne, invece, l’attività amministrativa, invece, gli uffici adibiti saranno aperti dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-12.30, salvo il giovedì con orario 15.00-18.00.