Ladispoli, droga al posto dei cocktail: hashish dietro i divani e tra i tavolini

Un caffè, due amari e qualche dose di droga. A Ladispoli, un locale non era fornito solo di snack e bevande ma anche di altro. Grazie a una nuova operazione interforze ad alto impatto che ha interessato Ladispoli, nella giornata di ieri sono stati disposti controlli straordinari nelle zone della “movida” ladispolana, concentrandosi nei punti dove c’è la più un’alta affluenza di giovani all’interno dei locali. E questa è stata una notte molto intensa, a livello di riscontri ottenuti dagli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato, in sinergia con gli agenti dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Fermi, multe e sanzioni: più di 100

Con l’aumentare dell’affluenza che stanno riscontrando i locali nell’ultimo periodo sono, di conseguenza, aumentati i controlli da parte degli agenti della Polizia di Stato. I controlli sono rigidissimi e con zero tolleranza col fine di prevenire, evitare e intercettare eventuali comportamenti illeciti come la vendita di bevande alcoliche ai minori, assembramenti e spaccio di sostanze stupefacenti. Stanotte sono state identificate 90 persone, di cui 15 stranieri, 32 minorenni e 20 con precedenti. Inoltre gli agenti hanno effettuato severi controlli su 10 veicoli ed elevato 3 sanzioni per mancato rispetto del codice della strada.

Oltre ai controlli generali, gli agenti hanno effettuato controlli anche riguardo l’attuale situazione pandemica. Questi controlli hanno condotto gli agenti alla verifica di 90 green pass e all’attuare 6 sanzioni elevate per violazione della normativa anti-Covid. Il lavoro dei poliziotti non è finito qui ma è, anzi, diventato sempre più intenso. Successivamente, i controlli hanno avuto luogo anche in 5 esercizi commerciali di cui 2 sono stati sanzionati. Infine due giovani avventori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a Pubblico Ufficiale e per essersi rifiutati di fornire le loro generalità agli agenti.

Il locale della droga

Nel corso dei controlli di ieri sera, i poliziotti con l’ausilio dei cani antidroga, si sono imbattuti in un esercizio commerciale un po’ particolare. Infatti, gli agenti hanno controllato, da cima a fondo sia internamente che esternamente, il locale. Il controllo ha condotto alla scoperta di vari involucri contenti hashish nascosti dietro i divani e tra i tavolini. La sostanza è stata immediatamente sequestrata a carico di ignoti. Il titolare del locale ha ricevuto una sanzione per aver venduto bevande alcoliche a ragazzi ancora minorenni e per questo sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, gli è stata contestata la violazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.