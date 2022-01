Ladri di bollette, sradica la buca delle lettere e se la porta via: lo choc del postino

Latina. Un furto davvero particolare, probabilmente senza precedenti, quello con cui hanno avuto a che fare i Carabinieri nei giorni scorsi e segnalato da un addetto ai servizi postali. Tutto è accaduto a Scauri, una frazione di Minturno, in provincia di Latina, il giorno del 13 gennaio scorso. Un ladro, forse preso da un impeto di cleptomania convulsiva improvvisa, ha deciso di sradicare una cassetta postale installata in via Appia. Dentro, presumibilmente, c’erano tutte le comunicazioni postali, le bollette e la documentazione solita che arriva tramite la posta.

Il furto della cassetta postale in provincia di Latina

La buca delle lettere in questione è stata completamente asportata dal suo luogo solito, e ancora non l’hanno ritrovata. Difficile immaginare l’espressione del legittimo proprietario quando, di buon mattino, è andato a controllare se fosse arrivata qualche bolletta o comunicazione. Tuttavia, il primo ad accorgersene non è stato il proprietario, ma il postino che era giunto nella mattinata a consegnare le lettere in quella via. E’ rimasto letteralmente choccato dalla possibilità che qualcuno potesse davvero derubare una cassetta della posta, e ha denunciato subito l’accaduto. Davvero un colpo da maestro, considerando che la cassetta era priva di valore e si trovava proprio in mezzo alla strada.