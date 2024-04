Ladri in azione nella scuola a Civitavecchia: colti sul fatto dalla Polizia, l’intervento

Furto a scuola a Civitavecchia, sorpresi due ladri dalla Polizia di Stato. I malviventi erano intenti a ‘saccheggiare’ il bar dell’Istituto Scolastico. Entrambi sono stati arrestati.

Civitavecchia. La Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone gravemente indiziate del reato di concorso in furto aggravato. La coppia di ladri, nella notte tra domenica e lunedì, era riuscita ad introdursi in una scuola del territorio dopo aver forzato una grata di una finestra. Scattata però la segnalazione sul posto è intervenuta rapidamente la Polizia che li ha sorpresi ancora all’interno del plesso.

Furto nell’Istituto Scolastico Superiore Guido Baccelli a Civitavecchia

Il tutto è successo presso l’Istituto Scolastico Superiore Guido Baccelli. A finire in arresto sono stati G. C., di anni 19 e S. V. di anni 20, mentre si trovavano ancora all’interno del locale bar dell’Istituto scolastico, dove si erano introdotti dopo aver divelto la grata di una finestra con l’aiuto di un martello sequestrato dagli agenti.

I due giovani, entrambi civitavecchiesi e con numerosi precedenti di Polizia, sono stati sorpresi dall’intervento dei poliziotti mentre erano intenti a svuotare gli scaffali dell’esercizio commerciale, prima che potessero fuggire con la refurtiva.

La refurtiva

Prontamente fermati e sottoposti a controllo, i due giovani venivano trovati in possesso di alcuni blister di plastica contenenti circa 57 euro in monete, asportate dal registratore di cassa, e delle buste contenenti bevande e merende confezionate che, dopo la denuncia presentata dal titolare del bar, gli sono state restituite. Ultimati gli accertamenti presso gli Uffici di Polizia, in mattinata, il G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia convalidava l’arresto disponendo per i due giovani l’Obbligo di presentazione alla P.G.