‘L’altro buio in sala’ di Ciro Formisano al Cinema Farnese

‘L’altro buio in sala’. Abbiamo il piacere di annunciarVi che presso il cinema Farnese di Roma il 25 marzo 2022 alle ore 21:00, si terrà l’anteprima del film ‘L’altro buio in sala’. Il documentario, scritto e diretto da Ciro Formisano è prodotto da Luca Rossi e TVM Digital Media, in collaborazione con Rai Cinema.

‘L’altro buio in sala’

Il regista e la Produzione presenteranno l’evento di anteprima, introdotto da Laura Delli Colli, con l’intervento di uno dei protagonisti Fabio Amadei, gestore dello storico cinema di Campo de’ Fiori. Saranno inoltre presenti attrici e protagonisti del mondo del cinema che hanno contribuito con una loro testimonianza alla composizione dell’opera, tra cui citiamo Carlo Verdone, Enrico Vanzina, Donatella Finocchiaro, Bianca Nappi, Maria Rosaria Omaggio, Daniela Poggi, Luca Verdone.

Attraverso interviste ai gestori delle sale cinematografiche italiane e aneddoti legati al mondo delle celebrità, il documentario riporta immagini e filmati in grado di evocare l’essenza stessa della tradizione cinematografica al suo ultimo passaggio, quello che rende i film fruibili al grande pubblico.

la crisi delle sale cinematografiche

Un viaggio caratterizzato dalle memorie di 14 tra le più storiche sale cinematografiche del nostro Paese e di ciò che le lega ad attori, attrici, registi, ma fatto anche di persone che sentono il bisogno di condividere col mondo quel “buio” di cui sono vittime.

In un arco temporale di immobilità, in cui anche l’attenzione mediatica – fagocitata dai risvolti sanitari, sociali e politici della pandemia – sembra non avere spazio da dedicare al cinema, nasce ‘L’altro buio in sala’, documentario scritto e diretto da Ciro Formisano, che torna dietro la macchina da presa dopo ‘L’Esodo’ (film vincitore del Globo d’Oro).

trailer del film

