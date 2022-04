Lampade da tavolo: tendenze di stile

La lampada da tavolo costituisce senza dubbio uno degli articoli più utilizzati per l’illuminazione sia della casa sia dell’ufficio. Si tratta infatti di un oggetto di design non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Al giorno d’oggi in commercio esistono tantissime tipologie diverse di lampade da tavolo e non è sempre facile scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Bisogna pertanto tenere in considerazione alcuni fattori come l’estetica, l’uso, le dimensioni e lo stile d’arredo. Per quanto riguarda l’estetica è possibile trovare sul mercato diversi modelli di lampade da tavolo di design , moderne ed estremamente decorative che arredano subito l’ambiente senza esagerare troppo. Naturalmente il design deve andare di pari passo con lo stile d’arredo: chi ha una casa o un ufficio classico dovrà puntare su una lampada da scrivania prevalentemente in legno scuro dotata di paralume dalle forme e tonalità semplici e lineari. Chi invece opta per uno stile moderno può scegliere delle lampade da tavolo anche senza paralume, caratterizzate invece da linee sinuose e arrotondate. Per creare un’atmosfera unica e originale è possibile anche dare vita a un gioco di colori e di luci estremamente affascinante. Naturalmente anche le dimensioni della lampada sono fondamentali: è indispensabile sceglierle non solo in base alle misure della stanza ma anche in base alla luce che si vuole ottenere. Una lampada troppo piccola infatti non garantirà la giusta illuminazione mentre una troppo grande potrebbe essere eccessivamente ingombrante.

COME SCEGLIERE LE LAMPADE DA TAVOLO GIUSTE



La scelta delle giuste lampade da tavolo non può non tenere in considerazione l’illuminazione. La luce infatti può essere di tre tipi: fredda, calda o naturale. La luce fredda è indicata per ambienti più moderni in cui si vuole creare un’atmosfera asettica e pulita ed è quindi l’ideale per uffici o altri luoghi di lavoro. La luce calda invece è perfetta per l’ambiente casalingo in quanto dona alla stanza un aspetto accogliente e ospitale. La luce naturale infine è più indicata per chi non vuole dare vita a un’illuminazione troppo artificiale e preferisce un effetto non troppo eccessivo. È opportuno per finire valutare anche le differenze tra le lampade da tavolo classiche e lampade da tavolo moderne. Le prime sono un richiamo alla tradizione e creano un legame di continuità con il passato regalando all’intero ambiente uno stile d’altri tempi. Generalmente questa tipologia di lampade si caratterizza per il paralume realizzato in metallo, in tessuto oppure in vetro e sono ricche di dettagli e ghirigori che le rendono uniche nel loro genere. La base invece può essere realizzata in legno, ottone o alluminio a seconda delle preferenze personali. Al contrario le lampade da tavolo moderne seguono delle linee minimal e lineari che possono essere arrotondate o spigolose. Le nuance spaziano dai toni neutri e basici come il bianco, il nero, il beige oppure il grigio, a colorazioni più vivaci e sature come il rosso, il verde o il giallo.