Laser Lipo

Problemi di grasso o cellulite? Ora che si avvicina la bella stagione e la temuta prova costume, potete avere un corpo statuario senza però subire operazioni chirurgiche, diete estreme oppure ore ed ore di palestra.

Uno dei trattamenti migliori, molto di moda, senza effetti collaterali e con ottimi risultati, è la liposuzione laser.Tramite l’uso di alcuni fasci laser che penetrano all’interno della muscolatura, colpendo e sciogliendo il grasso, si ha una riduzione veloce del grasso.

La pelle appare tonica ed elastica. La silhouette viene totalmente rimodellata e si eliminano sia i grandi depositi di cellulite che le prime comparse di buccia d’arancia. Si tratta di un trattamento consigliato perfino per le giovanissime che hanno piccoli inestetismi.

Elimina la cellulite senza chirurgia classica

La cellulite è un inestetismo molto avvertito nelle donne che ingrassano specialmente sui fianchi, glutei e braccia. Un inestetismo realmente gravoso perché esso abbassa la nostra autostima, ma ci porta ad avere perfino dei problemi fisici che peggiorano con l’età.

Intanto però occupiamoci di un problema che si elimina facilmente grazie alle nuove tecniche e trattamenti estetici che sono senza l’uso di bisturi, tutti possiamo avere un corpo da urlo. La liposuzione laser è quella che oggi è la più usata, anzi possiamo dire che tante vallette che sono visibili nei diversi programmi serali, in abiti succinti, hanno un corpo statuario grazie a questo trattamento.

Osservando con attenzione è possibile vedere la totale assenza di grasso in alcune parti del corpo, come i glutei e le cosce, ma è palese che per avere un corpo simile occorrerebbero ore ed ore di palestra, ma ad un occhio esperto non sfugge che la muscolatura non è quella da palestra, soda, ma non robusta.

Ebbene questi sono i risultati della liposuzione naturale, visibili, ma assolutamente naturali.

Scegli una liposuzione “naturale”

Dobbiamo spiegare cosa significa liposuzione naturale con l’impiego della laser terapia. Infatti i fasci di lasernascono da un dispositivo che viene poi regolato in modo da poter garantire un intervento diretto all’interno della muscolatura e quindi agire sui cuscinetti di adipe.

Dunque cerchiamo di chiarire esattamente cosa significa e come mai poi si hanno degli effetti molto efficaci sul grasso composto, scomposto e sulla cellulite. Il corpo umano, specialmente quello femminile, tende ad ingrassare perché immagazzina delle scorte di energia da usare poi con parsimonia.

Il grasso aumenta perfino a causa del metabolismo pigro che rallenta lo smaltimento dell’adipe arrivando poi ad accumularlo. Questo poi è un problema che si inizia ad avere dopo i 35 anni. Una sana alimentazione aiuta molto, ma l’uso continuo di cibi industriali, pieni di zuccheri, provocano dei problemi di cellulite che si deve eliminare in modo drastico e aggressivo.

Per questo l’uso del laser Lipo è la soluzione migliore poiché essa non richiede delle incisioni o delle operazioni chirurgiche. Agisce dall’interno del corpo, in modo da poter creare uno scioglimento del grasso naturalmente. Esso va poi a colpire i cuscinetti di adipe permettendo al grasso si essere eliminato naturalmente con il sudore, urina oppure con la circolazione sanguigna.