Latina, a passeggio nell’auto con la cocaina: arrestato 39enne

Gli sono stati trovati nell’auto 50 grammi di cocaina: finisce così in manette Giordano Tomasello, 39enne pontino, che ieri mattina è stato processato dopo essere stato arrestato per possesso di droga ai fini di spaccio. A coglierlo in flagranza di reato sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile, che nella serata di ieri stavano effettuando regolari controlli. Il 39enne ha manifestato un atteggiamento piuttosto agitato che ha insospettito i militari, i quali, dopo averlo fermato, hanno approfondito i controlli. E, così, hanno trovato la droga.

Droga a Latina: arrestato un trattorista

Era la notte del 23 febbraio 2022, quando i carabinieri hanno notato una macchina ferma nell’area di servizio di un distributore di carburante. La strada era la Statale 156 dei Monti Lepini (vicino Borgo Faiti). L’uomo, Giordano Tomasello, aveva nella sua auto oltre 50 grammi di cocaina. L’uomo è un trattorista di professione, eppure ha dovuto rispondere dell’accusa di possesso di droga ai fini di spaccio: all’udienza di ieri mattina è stato convalidato l’arresto, ma l’uomo dovrà rispondere solo alla misura cautelare dell’obbligo di firma.

(Foto di repertorio)