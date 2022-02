Latina, aggrediscono un uomo con coltelli e bastoni: arrestati due latitanti

Avevano tentato di uccidere un uomo armati di bastoni di ferro, mazze da baseball e di un coltello: lo avevano colpito alla testa ripetutamente con l’obiettivo di ammazzarlo. Questo era accaduto nel 2018 e su di loro pendeva un mandato di arresto europeo. I due erano stati aiutati da un terzo uomo, arrestato la settimana scorsa nel territorio di Latina. Con questi due salgono a quattro i ricercati arrestati in pochi giorni dai carabinieri.

Arrestati latitanti a Latina

I militari dell’arma dei carabinieri avevano arrestato due latitanti colpiti da MAE (mandato di arresto europeo), ma la situazione li ha subito insospettiti, così hanno approfondito le indagini. Il dubbio era che i due non fossero semplicemente di passaggio nel capoluogo pontino, ma che potessero aver trovato un rifugio insieme ad altri complici. Il personale della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile ha così effettuato una serie di investigazioni, cercando di capire se la coppia avesse delle connivenze con qualcuno del posto. In tal modo è stato così possibile rintracciare gli altri due criminali, due stranieri colpiti anch’essi da un MAE emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania e condannati per tentato omicidio aggravato (commesso a febbraio 2018). Si tratta di due uomini di 56 e 53 anni sorpresi mentre camminavano su una stradina isolata della zona.

Tentato omicidio: il reato dei due criminali

Il reato per cui i due sono stati arrestati e tentato omicidio aggravato: nel 2018, infatti, i due avevano bloccato e catturato la loro vittima, quindi l’avevano picchiata ripetutamente alla testa con dei bastoni di ferro, delle mazze da baseball ed erano anche armati di un coltello. L’obiettivo era chiaramente quello di uccidere la vittima. L’operazione di indagine è stata operata dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Latina sotto la direzione del Tenente Mario Ferrari.

