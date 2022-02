Latina, auto cade in un dirupo: lo spettacolare salvataggio (VIDEO)

Automobile in un dirupo: accade il 13 febbraio 2022. Non c’è niente da fare per il conducente del mezzo. Il recupero è avvenuto oggi, 28 febbraio 2022: la manovra è sata eseguita dal reparto volo dei Vigili del Fuoco di Roma. Il veicolo incidentato è stato così recuperato: l’intervento è avvenuto questa mattina a Roccasecca dei Volsci, provincia di Latina.