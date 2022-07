Latina, donato pianoforte all’Ospedale Goretti per “regalare un pò di sollievo” a pazienti e operatori

Un pianoforte al S.M. Goretti di Latina per “regalare un po’ di sollievo” a pazienti e operatori

Un dono gradito per la Breast Unit, sistemato nell’atrio del “S.M.Goretti” di Latina ed inaugurato

nella mattinata del 14 luglio alla presenza di S.E. il Prefetto Maurizio Falco e della Direttrice

Generale della ASL, dott.ssa Silvia Cavalli. Tanto pubblico, tanta emozione, soprattutto nel

ricordare il soprano Paola Occhi, presidente dell’Associazione Nazionale Cantanti Lirici, socia

sostenitrice dell’Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA”, presieduta dallo scrittore Bruno

Mancini, che fu l’ideatrice dell’iniziativa, realizzata grazie all’attiva partecipazione

dell’Associazione “Giuseppe Verdi”, Gruppo Bandistico “Gabriele De Iulis – Città di Pontinia”,

presieduta dal Cav. Ludovico Bersani.

Chiuso per circa due anni a causa dell’emergenza Covid, il piano è ora a disposizione di quanti

vorranno suonarlo e delle donne della Breast Unit diretta dal prof. Fabio Ricci che, fra le terapie

integrate alla cura del tumore al seno, sceglieranno la “musicoterapia”. La cerimonia, di grande

impatto socio-culturale, ha visto la partecipazione del Sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo e il

consigliere Valterino Battista, la prof.ssa Antonella Calogero in rappresentanza dell’Università

Sapienza – Polo Pontino, il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini, il Questore di Latina Michele

Maria Spina, il Comandate dei Carabinieri Colonnello Lorenzo D’Aloia, il delegato del Comandante

della Guardia di Finanza Colonnello Umberto Palma.

La mattinata, patrocinata dal Comune di Latina, è stata aperta dal saluto del dott. Sergio

Parrocchia, Direttore Sanitario Aziendale ASL di Latina, ed ha visto la partecipazione delle

Associazioni che sono parte integrante della Breast: l’ Avo di Latina (presidente Giuseppina

Cadoni), i Lions Latina Host e Sabaudia – San Felice Circeo (presieduti da Roberto Volpe e Vanda

Bellini), la LILT di Latina (presidente Nicoletta D’Erme, le ANDOS di Sezze, Aprilia e Fondi

(presiedute da Anna Maria De Renzi, Teresa Langiano e Regina Abagnale), il Tribunale dei diritti del

Malato- CittadinanzAttiva di Latina (presidente Gianna Sangiorgi). Presenti per l’Università

Sapienza – Polo Pontino, il Prof. Daniele Santini, il dott. Luigi Rossi, la dottoressa Elisa Paccagnella,

la dottoressa Anna Maria Del Monte. Per la Breast Unit il dott. Carlo De Masi, le dottoresse Silvia

Piroli, Annunziata Martellucci, Annarita Costantino, Alessandra La Manna, Maurizio Dorkin, il

coordinatore Evangelista Fusco, la Case Manager Marcella Schembari, le infermiere specializzate

Marzia Alessandroni, Palombi Letizia, Vittoria Lombardi, Fiorina Rapone. Per la Riabilitazione M.A.

Fara e Roberto Tozzi Responsabile tra l’altro del percorso agopuntura della Breast.

Sono pochi gli ospedali italiani che hanno, al loro interno, un pianoforte: fra tutti è stato citato

quello di Mirandola, donato sempre dal soprano Paola Occhi, rinomata professionista e

ambasciatrice della pace, la cui scomparsa prematura ha lasciato un grande vuoto. L’artista aveva

stretto negli ultimi anni un rapporto speciale con la Breast Unit del Goretti, avendo voluto

finanche assegnare al prof. Ricci nella sezione medicina e al Maestro Turco nella sezione artistica,

il Premio Internazionale alla Parola, nell’edizione 2019 tenutasi a Matera, quell’anno “Capitale

Europea della Cultura”, creando questo legame tra medicina e arte.

La mattinata è proseguita con la lettura di una lirica della poetessa Orietta Bellomo, letta dal

Maestro d’Arte e Pittore Franco Turco con accompagnamento musicale del brano bretone “Ma

Franzez per arpa, nell’arrangiamento della Maestra Marzia Mancini. Subito dopo la pianista Sofia

Marocco ha eseguito il Notturno Opera 9 n.2 di Fryderyk Chopin, quindi le due musiciste, insieme,

hanno suonato “Nostalgy” di Olivier Toussaint.

Le conclusioni della cerimonia di donazione sono state affidate alla direttrice Silvia Cavalli,

presentata dal prof. Fabio Ricci.

Opere d’arte del M° Turco, due medaglie dei 50 anni della Città di Pontinia, alcuni libri sono stati

donati al Prefetto e alla manager della ASL mentre tutte le signore protagoniste sono state

omaggiate con fiori consegnati dai rappresentanti dei Lions Latina Host. Fiori anche per la Case

Manager Marcella Schembari in rappresentanza di tutte le operatrici e il personale della Breast

che, con grande cura, si occupa quotidianamente delle pazienti, e anche alla responsabile del

Risto.S.I. Bar-Tavola calda del Goretti, signora Patrizia Marzano.