Latina, fugge dopo un incidente ma perde la targa: 20enne nei guai

Non ha dato la precedenza mentre usciva dal parcheggio, prendendo così in pieno un’automobile: finisce nei guai in questo modo un ventenne di Latina. L’incidente, che ha coinvolto una Citroen Picasso e una Lancia Y, è avvenuto questa notte alle 04.00 circa a Latina, precisamente in piazzale Prampolini. Il ventenne si è dato alla fuga dopo il fatto, ma ha perso la targa: in questo modo è stato rintracciato dai carabinieri.

Incidente Latina: non dà la precedenza e prende in pieno un’auto

Erano le 04.00 di notte quando un ragazzo di vent’anni, alla guida di una Lancia Y, è uscito da un parcheggio a piazzale Prampolini, Latina. Non ha rispettato, tuttavia, la precedenza, impattando così un’altra automobile con a bordo tre persone, una Citroen Picasso. Nell’incidente sono rimaste feriti i due passeggeri della Citroen, due ragazze di venti e 19 anni. Illeso, invece, il guidatore. Le due ragazze non sono gravi e hanno ricevuto dieci giorni di prognosi. Il conducente della Lancia Y si è dato alla fuga dopo il fatto, ma ha perso la targa dell’auto: in tal modo i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno potuto rintracciarlo nella sua abitazione. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri.