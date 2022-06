Latina, matrimonio da incubo: 70 invitati colti da intossicazione alimentare

Un ricevimento di matrimonio concluso, purtroppo, nel peggiore dei modi quello che si è svolto sabato sera in una nota villa di Latina. La serata è terminata con gli invitati letteralmente piegati per i dolori intestinali causati dal cibo consumato durante il banchetto nuziale. Chi scappava in bagno, chi a casa e chi addirittura in ospedale.

E’ quanto accaduto in una villa per cerimonie ed eventi molto conosciuta in tutta la provincia pontina.

Dal banchetto nuziale… all’ospedale: ricevimento di nozze rovinato dal menù

Sembrava una cena di nozze come tutte le altre, tra musica, balli, intrattenimento e soprattutto un ricco buffet. Ma proprio quest’ultimo, ad insaputa di sposi e invitati, nascondeva una grossa insidia.

Già perchè verso la fine della cena di nozze, che comprendeva un menù a base di pesce sia cotto che crudo, molti invitati hanno iniziato ad accusare forti dolori addominali e gravi problematiche intestinali.

In tanti hanno abbandonato il ricevimento per correre a casa, altri invece hanno dovuto richiedere l’intervento dell’ambulanza all’interno del locale stesso.

Sembrerebbe che 6 persone siano state trasportate dal 118 in pronto soccorso in condizioni davvero serie, anche a causa di patologie pregresse.

Molti altri commensali, invece, dopo essere tornati a casa sono stati costretti a recarsi in pronto soccorso, alcuni autonomamente e altri richiedendo l’intervento di altre ambulanze, a causa dei dolori intestinali acuti.

Secondo una stima effettuata nella giornata di ieri, durante la notte tra sabato e domenica sono almeno 70 gli invitati che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dopo il banchetto nuziale “incriminato” per una grave intossicazione alimentare.

Cucina posta sotto sequestro

A seguito della vicenda sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Latina.

I poliziotti si sono recati presso la location per ricevimenti e hanno posto sotto sequestro il locale adibito a cucina e i frigoriferi.

Anche la Procura e la ASL sono state informate dei fatti. Gli accertamenti del caso, per capire anche quali potrebbero essere le eventuali responsabilità della villa, sono tuttora in corso.

Certo è che gli sposi (e gli invitati) non potranno dimenticare facilmente la serata, ma non in senso positivo, come avevano sperato per il loro grande giorno.