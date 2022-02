Latina, “Nonna, mi dai i gioielli?” ma non è davvero il nipote: truffata 78enne

Gli anziani continuano a essere vittime dei criminali: nello specifico si parla di truffatori che, con degli espedienti, si appropriano di oggetti o contanti. Questa volta la vittima è un’ultrasettantenne di Scauri di Minturno, raggirata da due uomini napoletani che le hanno portato via alcuni gioielli dal valore di 8000 euro. La coppia di malviventi ha utilizzato il “metodo della telefonata”, raggirando l’anziana. Il fatto è avvenuto l’11 febbraio 2022.

Truffa anziani a Latina

8000 euro in monili d’oro: questo è stato sottratto a una 78enne di Scauri di Minturno. I criminali sono due uomini che hanno agito in sincronia: uno ha chiamato l’anziana, fingendosi il nipote, chiedendo di consegnare i gioielli per la consegna di alcune raccomandate all’altro, che nel frattempo si era recato presso l’abitazione della vittima. L’anziana ha chiamato i carabinieri i quali sono riusciti ad acquisire i tabulati della telefonata e hanno così identificato e denunciato i due alla Procura della Repubblica di Cassino. Non a molto tempo prima risale un altra truffa, sempre perpetrata ai danni di un anziano: in questo caso però il criminale, un 62enne campano, è stato arrestato a Terracina. L’uomo aveva raggirato un 86enne facendosi consegnare 2.300 euro in contanti fingendosi un avvocato e richiedendo un indennizzo per un motociclista investito dal figlio della vittima. I carabinieri hanno messo in atto un’opera di sensibilizzazione e vicinanza per le persone anziane consegnando brochure presso chiese, uffici postali e circoli ricreativi; ma anche passando porta a porta per far sentire gli anziani meno soli.