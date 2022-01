Latina, paura sul promontorio: 3 ragazzi perdono l’orientamento e non riescono a rientrare

Latina. Tre ragazzi del posto avevano perso completamente l’orientamento sul promontorio del Circeo durante una scampagnata. Ma erano riusciti a lanciare l’allarme al 112 che si è rivelato poi salvifico. Dopo la loro chiamata, i Vigili del Fuoco, assieme ai Carabinieri Forestali e al 118, si sono immediatamente precipitati sul luogo per recuperarli. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio della giornata di oggi. Per vedere il video del salvataggio in elicottero cliccare QUI.

Il recupero sul promontorio nella provincia di Latina

Per fortuna, le operazioni sono durate poco e i tre ragazzi, sulla 30ina e tutti della zona, non erano feriti quando sono giunti i soccorsi. Successivamente sono stati recuperati dall’elicottero Drago vf 140 dei Vigili del Fuoco partito dal reparto volo di Ciampino, e portati in zona sicura per poi essere identificati e visitati dal personale sanitario a scopo precauzionale.