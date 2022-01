Latina, porta la figlia sul monopattino e vengono travolte in pieno da un’auto

Latina. Un bruttissimo incidente registratosi questa mattina all’altezza di via degli Aurunci e che ha visto coinvolte mamma e la figlia minorenne. La donna, sulla 40ina era a bordo di un monopattino assieme alla figlia e stavano attraversando la città. All’improvviso, però, la loro corsa è stata bruscamente arrestata da un’auto che le ha travolte in pieno. Il punto preciso del disastroso impatto era l’incrocio della suddetta strada con via degli Elleni. Qui sono intervenuto gli operatori sanitari del 118 per prestare i loro soccorsi alla donna e alla piccola. Contestualmente, anche la Locale è giunta sul posto per gli opportuni rilievi.

Impatto violento a Latina

La ricostruzione degli antefatti non dipinge uno scenario idilliaco: la donna stava percorrendo via degli Aurunci trasportando la figlia a bordo dello stesso monopattino. Un comportamento in aperta violazione del codice della strada, in considerazione anche della pericolosità del mezzo, molto leggero, e quindi sicuramente più a rischio negli impatti. Il codice della strada non prevede il trasporto di passeggeri su mezzi di tal tipo. Grave, poi, sicuramente il fatto che il passeggero fosse una ragazzina minorenne. Ad ogni modo, le circostanze dell’impatto sono ancora da chiarire. Pare che l’auto che ha impattato fosse guidata da una donna di 60 anni.