Latina, rubava auto di lusso in Spagna e le rivendeva a ignari clienti: arrestato 28enne

Sono ben 5 i criminali sui quali pendono dei mandati di arresto europei: 4 sono stati rintracciati e ammanettati nell’ultimo periodo dai carabinieri di Latina, mentre un quinto è stato scovato nelle ultime ore. Si tratta di un romeno di 28 anni ricercato dalle autorità spagnole fin da luglio 2021: la sua condanna è di 5 anni di reclusione in quanto aveva partecipato a un’associazione criminale che si occupava di traffico di macchine di lusso.

Latina, arrestato ricercato internazionale

Dopo i 4 arresti dell’ultimo periodo, i carabinieri hanno deciso di mettere in atto una serie di controlli a tappeto, con l’obiettivo di scovare eventuali ricercati internazionali. Hanno così scovato e arrestato un 28enne romeno che si nascondeva in un appartamento a Latina Scalo, insieme alla fidanzata. L’uomo era ricercato in Spagna in quanto, nel 2019, aveva partecipato a un’associazione criminale attiva sulla Costa del Sol. L’associazione si occupava del traffico illegale di autovetture di lusso rubate che, una volta contraffatte le targhe, i telai e i documenti, venivano rivendute ad ignari clienti.

(Foto di repertorio)