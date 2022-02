Latitante cinese in fuga da Milano: rintracciata e arrestata a Formia

Era scappata da Milano per evitare l’arresto e si era trasferita con la sua famiglia a Formia. La fuga però non è servita ad una donna cinese di 38 anni che ieri è stata rintracciata e arrestata dagli agenti del Commissariato di Formia.

Le accuse

L’ordine di carcerazione – emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a seguito di sentenza della Corte di Appello di Milano – è avvenuto al termine di un’attività di indagine congiunta con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli. La donna, una cittadina cinese classe 1984, è accusata di reati estorsivi commessi nella città di Milano lo scorso anno.

Le indagini e l’arresto

La complessa attività di indagine, condotta dagli investigatori del Commissariato, ha consentito accertare la presenza della donna a Formia, da poco trasferitasi con il proprio nucleo familiare. In particolare l’arresto è scattato all’interno di un Centro Commerciale, mentre la donna era intenta a giocare ad una slot machine. Gli agenti sono riusciti a bloccarla prima che potesse nuovamente far perdere le proprie tracce.

La 38enne è stata accompagnata per le formalità di rito presso gli Uffici del Commissariato. Dopodiché è stata immediatamente tradotta ed associata presso la Casa Circondariale Femminile “Rebibbia” di Roma. Lì dovrà scontare la pena detentiva di 3 anni e 4 mesi.