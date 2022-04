Il divano è un “arredo” che si ritrova in tutte le case, alle volte è bello, grande e comodo, altre volte è piccolo, ma grazioso. Solo che il divano è uno di quelle “sedute” che si pensa a pulire poco, ma non perché non si presta attenzione all’igiene in casa, ma perché essi diventano complessi.

Il tessuto è composto di una fibra, come tale pulirlo solo all’esterno potrebbe poi far penetrare della sporcizia all’interno dell’imbottitura. La pelle e la simil pelle devono avere dei prodotti adeguati alla propria qualità, spessore e colore. La forma dei cuscini, dello schienale e del sedile vanno ad essere spesso incastrati o cuciti.

Insomma è una “scocciatura”, ma è vero che non lo possiamo poi lasciare sporco. Inoltre si deve fare una differenza tra il divano da pulire, lavare e sanificare.

I tessuti si possono lavare, ma per riuscirci è bene usare delle attrezzature e dispositivi che siano a vapore e che abbiamo un recupero di acqua con alta forza aspiratrice. Il rischio è quello di avere all’interno un ristagno di acqua che poi inizia imputridirsi e compromette interamente l’imbottitura.

Potete fare un gesto quotidiano con un panno umido e un disinfettante, ma rimane il problema che esso deve venire poi asciugato rapidamente.

Cani e gatti in casa: lava il divano e la tappezzeria

I nostri amici animali sono componenti della famiglia e, in molti casi, sono la nostra unica famiglia e compagni di vita fedelissimi. In base alle ultime indagini e servizi, eseguiti dall’ISTAT, coloro che hanno degli animali in casa, per mantenere degli ambienti puliti, decidono di far Lavare i divani almeno una volta ogni 3 mesi.

Tale operazione, oltre a sanificare e a mantenere questo arredo totalmente pulito, aita a mantenere un buono spessore dell’imbottitura oltre ad una fibra dei tessuti resistenti. Infatti i tessuti, per evitare che si infeltriscano, devono rimanere idratati e il lavaggio consente di fare questo tipo di “intervento”.

Dunque non si ha un sostegno solo ed esclusivamente a livello di igienizzazione, ma perfino a livello di protezione e tutela dell’arredo stesso.

Ovviamente quando ci sono degli animali domestici è fondamentale che si usino dei prodotti di sanificazione e igienizzazione perché si devono limitare i batteri che vengono rilasciati dal pelo oppure dalle polveri che essi recuperano dall’esterno.

Una buona pulizia nelle tappezzerie e nei tessuti che essi utilizzano, aiuterà ad eliminare le sporcizie e soprattutto gli odori che essi rilasciano.

Igienizzazione e pulizia negli arredi “pubblici”

Per arredi “pubblici” vogliamo indicare direttamente le poltroncine o le sedie che si trovano presso gli uffici, studi medici oppure in altre attività che hanno una grande quantità di persone che li visitano. Tra i problemi del Corona Virus in aggiunta ai batteri che ci sono nell’aria e che vengono trasportati dalle persone, è importante che si abbia la giusta attenzione alle pulizie.

Infatti è per questo che far fare un lavaggio accurato di questi arredi consente di avere la sicurezza di una tutela verso le persone che utilizzano tali ambienti e consente quindi una riduzione di microrganismi patogeni.