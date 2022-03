Lavoro, I-Tel cerca personale: i profili richiesti e come candidarsi

L’azienda I-Tel cerca personale, una bella notizia per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione! Infatti, la pandemia ha messo fortemente alla prova gli organici aziendali, costringendo talvolta ad un ridimensionamento del personale. Tornando ad I-Tel, sono diverse le opportunità offerte da queste realtà, vediamole insieme!

I-Tel cerca personale: le figure professionali richieste

L’azienda I-Tel dispone di 4 sedi: Riccione, Roma, Milano e Bari. Da oltre 20 anni realizza piattaforme tecnologiche per la comunicazione multicanale, capaci di ottimizzare e automizzare i flussi informativi e comunicativi in ambito sanità, HR e accoglienza. L’esigenza di nuove figure professionali da parte di I-Tel nasce per rispondere in modo tempestivo ed efficace a tutte le richieste che in questo periodo stanno arrivando dalla Pubblica Amministrazione.

I-Tel cerca personale per implementare un team che già lavora con passsione al fine di progettare soluzioni digitali atte a migliorare la vita e il lavoro delle persone. Si tratta principalmente di progettisti e sviluppatori, in grado di lavorare interagendo in multicanalità via telefono, app, chatbot, voicebot, mail, sms, social. La ricerca del personale riguarda in particolare 30 unità: 5 Front End React Native Developer, 5VolP Developer, 2 Grafici designer, 3 Grafici Junior, 10 Back End Developer, 2 Devops Enginner, 2 Front End Angular Developer.

La tipologia contrattuale

I-Tel offre ai propri candidati un contratto a tempo indeterminato con retribuzione commisurata all’esperienza, una sede di lavoro accogliente e un ambiente giovane e stimolante; oltre ad una formazione continua e possibilità di far carriera. Candidarsi è molto semplice. È sufficiente compilare il form presente al seguente sito: https://www.i-tel.it/lavora-con-i-tel

Le Business unit di I-Tel

Le business unit di I-Tel sono tre: Sanità Digitale, HR Innovation e Accoglienza Multicanale.

Business unit Sanità Digitale

Affianca le realtà sanitarie, pubbliche o private, per automatizzare e ottimizzare qualsiasi flusso comunicativo. Gestione della telemedicina, soluzioni per l’emergenza pandemica, vaccinazioni, campagne di screening e in generale soluzioni che accompagnino il cliente nel suo quotidiano rapporto con la sanità.

Business Unit HR Innovation

Aiuta le grandi organizzazioni e la pubblica amministrazione a digitalizzare la gestione operativa delle attività ricorrenti. Ne sono un esempio: turni, assenze, presenze, segnalazioni, rendicontazioni e welfare aziendale.

Business Unit Accoglienza Multicanale

Supporta le grandi aziende e la pubblica amministrazione per soddisfare con tempestività e precisione le richieste di utenti, clienti e cittadini al fine di garantire loro un’ esperienza di qualità.