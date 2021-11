Lazio-Juventus, orario e dove vederla in diretta tv e streaming oggi sabato 20 novembre 2021

Tornano le partite della Serie A. Il match che sarà disputato questa sera allo stadio Olimpico alle 18 vede lo scontro Lazio-Juventus. Per l’allenatore della squadro biancoazzurra, Maurizio Sarri, c’è il dubbio di convocare Ciro Immobile, anche se è improbabile vederlo in campo fin dall’inizio del match. Per la Juve, invece, non ci sarà Dyabla, ma sarà presente Chiesa con Morata. Le formazioni possibili sono: per la Lazio un 4-3-3 (Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro), per la Juventus un 4-4-2 (Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa).

Lazio-Juventus: dove vedere la partita

Tutti coloro che non potranno essere allo stadio Olimpico potranno vedere la partita su Dazn dalle 18. Inoltre si potrà vedere su Smart Tv di ultima generazione e tramite app collegate a Timvision Box, Playstation 4 o 5, Xbox One, One S, One X, Series X e Series S. In alternativa il collegamento si può fare a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromcast. Sarà inoltre possibile vederla su smartphone e tablet con l’app.