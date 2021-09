Lazio-Roma: Olimpico blindato per il derby. Allerta ‘no Green Pass’ e possibili scontri post partita

È tutto pronto per il primo derby della stagione all’Olimpico. La città è in fibrillazione: tifosi, cori ma anche possibili scontri. L’appuntamento è per domani, domenica 26 settembre, alle 18.

Sarà il primo derby tra Sarri e Mourinho, il primo del “ritorno alla normalità”, anche se con tante differenze e tanti controlli: sia per il Covid che per i possibili scontri ultras. L’allarme per domani è alto, nonostante l’Olimpico sarà peno solo al 50%. Sono attesi circa 33mila tifosi allo stadio e i cancelli apriranno dalle 15:30.

Derby Lazio-Roma: i tifosi attesi, parcheggi, ingressi e agenti in campo

Lazio-Roma si giocherà e prima del fischio d’inizio tutti i tifosi dovranno seguire indicazioni precise: tra ingressi scaglionati, divisi e green pass tutto sembra essere organizzato. Quasi duemila gli agenti in campo tra polizia, carabinieri, finanzieri antisommossa e vigili urbani.

Come sempre i tifosi della Lazio e della Roma saranno ben distinti: per ingresso e parcheggio. Per quanto riguarda i laziali parcheggeranno nell’area XVII Olimpiade e piazzale Clodio per i romanisti. Per quanto riguarda i supporters laziali, muniti del biglietto della Tribuna Tevere, potranno accedere prevalentemente dal Varco di Piazza dodi per assicurare la differenziazione di afflusso.