Lazio, sprint vaccini agli Over 80: è la quarta Regione in Italia. Ieri intanto record di somministrazioni giornaliere

Lazio, sprint vaccini agli Over 80: è la quarta Regione in Italia....

Il Lazio ha accelerato la campagna vaccinale soprattutto nei confronti delle categorie esposte agli effetti più gravi del Covid-19. Per ciò che riguarda ad esempio le somministrazioni agli Over 80 la Regione ha vaccinato oltre la metà della popolazione di riferimento (62.60%), percentuale che sale all’85.30% considerando gli anziani che hanno ricevuto almeno una dose.

Al 9 aprile, per intenderci, il Lazio aveva vaccinato (ciclo completo) poco più del 30% della popolazione di riferimento. La percentuale saliva a poco più del 50% considerando anche quelli con una sola dose. Si tratta quindi di un passo in avanti importante i cui effetti ben presto saranno visibili soprattutto sul numero dei decessi che, come già accaduto in altre Regioni in Italia che per prime hanno scelto di vaccinare tali categorie infatti (si veda ad esempio il Trentino dove i morti da Covid sono stati abbattuti drasticamente), dovrebbero iniziare a ridursi.

Leggi anche: Vaccino Johnson & Johnson a Roma e nel Lazio: prenotazioni, giorni e orari per i centri di Valmontone e Tor Vergata

Coronavirus Lazio e vaccini, D’Amato: «Ieri record con oltre 36mila somministrazioni» Ieri intanto è stato superato il record delle vaccinazioni nel Lazio con 36.379 somministrazioni in 24 ore. «La macchina è proiettata al raggiungimento delle 40 mila somministrazioni», fa sapere l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Invito gli over 60 che ancora non lo avessero fatto ad effettuare la prenotazione sul portale regionale. Nei prossimi giorni passeremo alle fasce d’età successive under 60 anni. Da domani partiranno anche le prime somministrazioni negli Hub della Vela di Tor Vergata e a Valmontone outlet (dove si vaccinerà in modalità drive-in) con il vaccino mono dose Johnson&Johnson senza necessità di effettuare i richiami».

In tutto nel Lazio ad oggi sono state somministrate 1.638.894 dosi di vaccino. La categoria più vaccinata è quella degli Over 80 con 564.483 inoculazioni. Seguono gli operatori sanitari e socio sanitari e poi la fascia 70-79 (non considerata nelle categorie prioritarie). In crescita anche la fascia 60-69 al terzo quarto posto con 146.000 dosi somministrate.