Lazio zona gialla, cosa cambia da lunedì 3 gennaio: tutto quello che c’è da sapere

Lazio zona gialla. Come preannunciato, la regione guidata da Nicola Zingaretti a partire da domani, lunedì 3 gennaio cambia colore. Continua infatti a preoccupare il trend dei nuovi contagi, solo oggi in regione si contano ben 7.933 nuovi contagi, 4.631 dei quali a Roma. Il Lazio non è tuttavia l’unica regione che a partire dalla prossima settimana cambierà colore, in una situazione analoga anche la Lombardia, Piemonte, Sicilia,Calabria, Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano.

Lazio zona gialla, cosa cambia da lunedì 3 gennaio

Il passaggio di colore è scattato in relazione al costante incremento dei contagi. In particolare, nel corso delle ultime settimane i limiti fissati per quel che riguarda l’incidenza, il numero dei posti letto nelle terapie intensive e quelli in area medica sono stati superati. Ma nel concreto, cosa cambierà a partire da lunedì 3 gennaio ? Le nuove restrizioni sono poche ma è utile avere ben chiaro quali sono le regole da rispettare.

Una delle regole previste all’interno della zona bianca è l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, provvedimento questo che con il decreto dello scorso 23 dicembre è già attivo in tutta Italia. Per quel che riguarda invece i ristoranti non c’è più la regola delle quattro persone per tavolo ma sarà necesario esibire il Green Pass rafforzato sia per le consumazioni al tavolo sia per quelle al bancone; va tuttavia ricordato che anche questa restrizione è già in vigore in tutta la penisola.

Infine, centri commmerciali e negozi resteranno aperti e sarà comunque possibile spostarsi dal proprio comune o recarsi in un’altra regione. Vanno infine ricordati anche i recenti provvedimenti circa la determinazione di un caso positivo, detebitamente illustrati dall’ordinanza firmata pochi giorni fa da Nicola Zingaretti.

