Le migliori città da visitare quest’estate in Italia

Patria di splendidi borghi che ti lasceranno senza parole, spiagge indimenticabili, una vivace vita notturna, una natura incontaminata e tutta la pasta che desideri. Con tutto questo e molto altro, non c’è da stupirsi che l’Italia sia in cima alla lista dei desideri di ogni viaggiatore.

Manarola, Cinque Terre

Manarola è uno dei paesi più piccoli che compongono la famosa regione delle Cinque Terre, ma non pensare che per questo ci sia poco da vedere e da fare. Appena scesi dal treno, ordina un delizioso gelato italiano, poi vai a fare un tuffo nel Mar Mediterraneo e, ovviamente, scatta mille e una foto davanti a questo piccolo e colorato gioiello. E se poi hai voglia di annaffiare il tuo gelato con una piccola passeggiata, vai in Via dell'Amore , un sentiero che collega Manarola e Riomaggiore ed è particolarmente bello al tramonto.

Firenze

Firenze è una delle città più belle d’Italia, quindi merita sicuramente una visita. Fai una passeggiata su Ponte Vecchio, visita Piazza della Signoria e sali fino a Piazzale Michelangelo per vedere l’alba sulla città, un’esperienza unica che non dimenticherai. Per mangiare a buon mercato evitate le vie principali dove offrono cibo a prezzi “turistici” e percorrete i vicoli laterali che distano mezzo minuto. La differenza di prezzo e qualità è abissale!

Roma

Qualsiasi elenco dei migliori posti da visitare in Italia sarebbe incompleto senza Roma. La capitale italiana è un paradiso per gli instagrammer e una delle migliori città in Italia per festeggiare nel mondo. Ed è che il fascino di Roma va ben oltre le sue fontane e i suoi monumenti. Parte della sua magia sta nelle sue stradine lastricate, nei suoi negozi particolari e nelle sue piazze romantiche. Anche se vedi molti turisti, non perderti il ​​Colosseo, la Basilica di San Pietro, la Fontana di Trevi e la Città del Vaticano, quattro dei luoghi più visitati al mondo, ma a ragione! Ricorda: prima arrivi al mattino, meno selfie stick dovrai sopportare.

Venezia

Venezia può essere molto costosa, ma non lasciarti ingannare. Inoltre, è il meglio d’Italia per visitare questa affascinante città italiana senza andare in bancarotta è possibile. Per questo è meglio sfruttare al meglio tutti i luoghi liberi che si possono visitare, come Piazza San Marco, Torcello e tanti altri incredibili monumenti storici che sono sparsi per la città. Noleggia una gondola per portarti a fare un giro attraverso i canali (sarà un bel pizzico nel tuo budget ma è un’esperienza meravigliosa, e se visiti anche in bassa stagione puoi contrattare il prezzo)

Alghero

Dalla capitale si può raggiungere una delle mete economiche più belle d’Italia : Alghero. E’ un piccolo paese con un bellissimo centro storico antico , dal quale si possono raggiungere alcune delle migliori spiagge della Sardegna . Inoltre la città dispone di un sistema di trasporto pubblico super efficiente che permette di muoversi per le spiagge di Alghero senza dover noleggiare un’auto. Cosa si può volere di più?