Le migliori serie Tv (e quelle più viste) del 2022: la classifica

Il mondo dello streaming on demand ha rivoluzionato ormai da tempo le abitudini di fruizione degli italiani facendo moltiplicare le piattaforme che propongono agli abbonati film e serie Tv. Disney+, Netflix, Prime Video e, da poco, anche Paramount+ lanciatosi sul mercato con tutta una serie di contenuti (in accordo anche con Sky) davvero “appetibili” per i telespettatori. Ma quali sono state le serie più viste in questo anno che ci apprestiamo a salutare? Ecco tutti i titoli suddivisi in base alla piattaforma di riferimento.

Migliori film e serie tv di Netflix nel 2022

Partiamo da Netflix che, rispetto alle previsioni di inizio anno, è riuscita a recuperare il terreno perso nei confronti degli altri competitor, Disney Plus in testa. Tra le serie migliori uscite secondo il noto portale ComingSoon, che ha ripercorso mese per mese i titoli inseriti nel catalogo per gli abbonati quest’anno troviamo senza dubbio Incastrati (con Ficarra e Picone), la terza stagione di After Life, o la prima di Archive 81. A febbraio era uscita invece la prima stagione di Vikings: Valhalla, anch’essa molto apprezzata dal pubblico. Nei mesi successivi sono state pubblicate The Last Kingdom (stagione 5), Bridgerton (stagione 2), Elite (stagione 5), Russian Doll (stagione 2) ma anche SKAM Italia (stagione 5) nonché la prima stagione de la Stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro.

Stranger Things e La Casa di Carta

Ma il 2022 è stato anche l’anno di Stranger Things con la prima parte dell’emozionante quarta stagione uscita nel mese di maggio (mese in cui abbiamo potuto apprezzare anche la terza stagione di Summertime e la miniserie Clark). A giugno occhi puntati su La Casa di Carta: Corea, la prima stagione mentre il mese successivi sono stati lanciati gli episodi finali si Stranger Things 4 e di Better Call Saul 6.

Le serie Tv più viste a dicembre in Italia su Netflix

Dando uno sguardo alla top 10 delle serie tv più viste su Netflix ecco quanto emerso negli ultimi giorni di novembre. Al primo posto troviamo Mercoledì seguita da Elite. Al terzo posto la prima stagione di 1899. Quindi, a seguire, The Crown (stagione 5), One of us is Lying, Manifest (quarta stagione), Dead to me, Manifest (prima stagione), Warrior Nun e The Crown (stagione uno).

Le migliori serie tv su Disney+ del 2022

Passiamo in casa Kinsey. Cosa resta di questo emozionante 2022? Anche in questo caso scorriamo rapidamente mese per mese quando pubblicato e aggiunto al catalogo per gli abbonati Disney Plus. L’anno si era aperto con la seconda stagione di Better Things e con Marvel’s Hit Monkey, nonché con la quinta stagione di 9-1-1. A febbraio occhi puntati su The Walking Dead, con la parte 2 della stagione 11 e sulla serie evento Pam&Tommy. In seguito sono stati aggiunti nuovi episodi per Gray’s Anatomy e per The Resident 5, prima di vedere la prima stagione de Le Fate Ignoranti. Per il mondo dell’animazione menzioniamo la prima stagione di Baymax e quella di Zootropolis mentre tornando alle serie tv c’è stato spazio anche per la seconda stagione di Only Murders in the building (in lavorazione il terzo capitolo). Recentemente infine è stata lanciata la quarta stagione di Boris.

L’universo Star Wars e Marvel

Il 2022 ha visto protagonista anche l’intramontabile saga di Star Wars. A maggio ad esempio è stata resa disponibile la mini serie Obi Wan Kenobi (pubblicata anche la prima stagione di How I met Your father). A giugno ecco poi Ms. Marvel, miniserie. Tornando a Guerre Stellari a settembre è stata la volta di Star Wars: Andor, la prima stagione.

La classifica delle serie più viste nel 2022

Guardando ai dati assoluti, quindi mettendo nel “calderone” tutte le piattaforme di contenuti streaming, a gennaio la serie tv più vista è stata Euphoria (Sky/now Tv) riadattamento di una serie tv israeliana ambientata negli anni ’90. Questa la classifica completa secondo l’infografica di ExpressVPN: