Le migliori zone di Roma dove comprare casa

Roma offre molte possibilità per quanto riguarda il mercato immobiliare. Chi ha la possibilità di acquistare una casa nella capitale si apre sicuramente mille opportunità. In effetti ci sono delle zone di questa città che si caratterizzano per essere particolarmente prestigiose. Quindi è possibile comprare a Roma anche delle case di lusso, degli immobili di pregio. Naturalmente la situazione può variare a seconda della zona che si sceglie per acquistare una casa. Ma quali sono i quartieri migliori in cui è possibile fare un affare d’oro e acquistare una casa a Roma? Ecco alcune informazioni utili in questo senso.

Comprare casa nel centro storico di Roma

A questo link si possono trovare delle proposte interessanti per quanto riguarda la possibilità di comprare casa a Roma. Ma se vogliamo iniziare una carrellata su quelli che possono essere considerati i quartieri migliori della capitale per comprare un immobile, non possiamo non fare riferimento al centro storico.

Naturalmente in questa zona si concentrano tutti i simboli della città eterna. È proprio la zona della città in cui sono attirati milioni di turisti ogni anno. Quindi chi acquista una casa nel centro storico della capitale ha la possibilità di trovare una location davvero splendida. Naturalmente i prezzi non possono che essere piuttosto alti, considerando per esempio Piazza Navona o Campo dei Fiori, Via del Corso, Piazza di Spagna, con prezzi medi che partono da 6.700 euro al metro quadro per arrivare a 9.200 euro al metro quadro. È evidente comunque che negli ultimi tempi le compravendite di abitazioni sono in crescita.

L’acquisto della casa sull’Aventino

L’Aventino può essere considerato una zona molto centrale di Roma, di particolare pregio. Qui troviamo villette in stile Liberty, palazzine dall’aspetto particolarmente affascinante. È una zona molto tranquilla, sicuramente che abbonda di zone verdi e di luoghi di bellezza, come per esempio il Giardino degli Aranci e le Terme di Caracalla. Soprattutto i prezzi meno cari si incontrano nella zona sud del colle, con circa 6.200 euro al metro quadro.

L’acquisto della casa ai Parioli

La zona dei Parioli è lo storico quartiere dell’alta borghesia. Anche questo quartiere offre delle soluzioni di lusso. È la zona ideale per chi cerca case grandi ed eleganti. Naturalmente anche qua si deve tenere presente un alto range dei prezzi, con in media 6.200 euro al metro quadro. D’altronde stiamo parlando di una delle zone più esclusive della capitale.

Comprare casa nel quartiere Trastevere

Il quartiere Trastevere a Roma rappresenta un’area ricca di locali tipici molto dinamica e vivace. E poi non dimentichiamo che si può godere di un panorama stupendo direttamente sul Tevere. Possiamo, almeno idealmente, suddividere la zona di Trastevere in due parti, una a sud e una a nord, fino alla Città Vaticana. Qui le case di pregio arrivano anche a 6.500 euro al metro quadro.

L’acquisto della casa a Roma in zona Eur

La zona Eur è una zona che è piuttosto distaccata dal centro della città, ma stiamo parlando di un quartiere ben collegato. Questo quartiere è famoso soprattutto per i suoi edifici monumentali che sono stati progettati negli anni ’30 e che sono stati rivisitati negli anni successivi. Insieme a questi ci sono edifici più moderni. Si tratta di palazzi eleganti con prezzi che si aggirano intorno ai 4.600 euro al metro quadro.

Comprare casa in zona Camilluccia

Chi vuole una dislocazione fuori dal centro non può non tenere in considerazione la zona Camilluccia. Anche in questa zona comunque si possono comprare immobili di prestigio. Il quartiere Camilluccia si trova a breve distanza dallo Stadio Olimpico. Si tratta di una zona che confina con il Parco dell’Inviolatella Borghese. In questo quartiere grande attenzione è dedicata al verde cittadino. Il prezzo per acquistare casa in zona Camilluccia si aggira intorno ai 5.000 euro al metro quadro.