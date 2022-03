Le nuove regole influenzeranno gli operatori in Italia?

Dopo anni di regole imposte dal Decreto Dignità, sembra proprio che ci sarà una nuova riforma del gioco d’azzardo e slots machine, col nuovo anno. Esiste già una bozza redatta dal Ministero dell’Economia e Finanza, ed inviata alla Ragioneria di Stato. Il Sottosegretario con delega ai Giochi Federico Freni ha già anticipato gli argomenti delle nuove regole. Ma a spiegarcele ci ha pensato Agimeg, l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Le nuove regole

I nuovi provvedimenti riguardano il potenziamento della tutela degli scommettitori, e della lotta al gioco illegale. In merito alla salvaguardia degli utenti sono stati previsti dei limiti alle puntate ed alle vincite. Ci sarà un nuovo sistema di autoesclusione, con la creazione di un registro al livello nazionale.

I locali che offrono possibilità di scommessa, poi, dovranno presentare una certificazione per ogni Slots machine. Inoltre, non si potranno offrire quote su competizioni dilettantesche per U18, riguardo tutti gli sport. L’Agenzia Dogane e Monopoli dovrà vigilare su queste situazioni.

Dopo l’iscrizione all’ADM, ci potrebbe essere anche una revisione della didsciplina delle licenze di pubblica sicurezza. Ci sarà anche l’obbligo di formazione per i gestori di queste sale, e gli esercenti. Saranno rivoluzionati anche gli orari di apertura di questi locali, con regolamenti a carattere nazionale. Le nuove sale dovranno infine essere poste a distanza dai luoghi sensibili come scuole e oratori.

Gli impatti

Tutte queste nuove imposizioni sicuramente modificheranno le decisioni dei bookmaker presenti sul suolo italiano. Alcune cose potranno diminuire il livello di gioco, mentre altre potranno aumentarlo. Dunque, gli operatori non potranno farsi trovare impreparati, e devono cominciare ad agire per sfruttare queste nuove indicazioni.

Ad esempio, le previsioni in favore della tutela dei giocatori potranno far diminuire la quantità di scommesse. Si tratta in questo caso dei ridotti orari di apertura dei locali, ed i limiti alle puntate. Da un lato il minor tempo a disposizione può spingere gli scommettitori a piazzare più scommesse. Però, i limiti alle vincite possono scoraggiare i giocatori di slots. Infatti, i casinò online offrono vincite mediamente più alte, rispetto ai locali fisici. Limitare l’ammontare delle vittorie può dunque tradursi in un minor numero di scommesse.

D’altro canto, la lotta alle scommesse illegali può tradursi in un maggior giro d’affari per quelle legali. Se si fermassero gli operatori senza licenza, infatti, chi volesse continuare a scommessere, sarà “costretto” a servirsi di bookmaker legali. Tutto ciò può senza dubbio tradursi in maggiori giocate presso punti di scommessa fisici e siti di scommesse online.

Conclusioni

Se gli operatori sapranno adattarsi a queste nuove regole, potranno quindi, come già detto, sfruttarle per offrire esperienze migliori. Comunque, il giocatore deve sapere che il gioco d’azzardo è un tema spinoso. Bisogna avvicinarcisi con responsabilità e cognizione di causa. Le nuove regole tuteleranno maggiormente gli scommettitori, ma ciò non è sinonimo di vittoria. Anche il possesso di licenza ADM, testimonia solamente che l’operatore agisce con correttezza e trasparenza. Non garantisce sicurezza di vincite.