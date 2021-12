Le Regioni in zona gialla da lunedì 20 dicembre 2021: l’elenco ufficiale

In Italia i contagi continuano ad aumentare e da lunedì 20 dicembre la cartina della penisola cambierà ancora una volta colore. Dopo il Friuli Venezia Giulia, la provincia autonoma di Bolzano e la Calabria, dal 20 dicembre sicuramente anche la Liguria sarà in zona gialla. A confermarlo, in anticipo, è stato il presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha dichiarato: ‘Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane’. Ma non sarà, molto probabilmente, l’unica Regione perché il virus e le sue varianti corrono e ora che si avvicinano le feste di Natale l’allerta resta massima.

Quali sono le Regioni in zona gialla da lunedì 20 dicembre 2021?

Oltre alla Liguria, rischiano la zona gialla da lunedì 20 dicembre anche la provincia di Trento, Veneto e Marche. Ma la certezza si avrà solo nel pomeriggio quando il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà l’ordinanza, documento che da mesi di fatto sancisce il passaggio di colore delle Regioni.

Regioni a rischio zona gialla

Non hanno numeri da zona gialla, ma rischiano di passarci presto, forse proprio durante la settimana di Capodanno. Stiamo parlando di Lazio e Lombardia. Passaggio di colore che, stando alle dichiarazioni dell’assessore alla Sanità D’Amato, potrebbe esserci, non è certo escluso: ‘Probabilità basse, ma non possiamo escludere un cambio di colore nell’ultima settimana di dicembre o nella prima di gennaio’ D’altra parte nel Lazio, stando ai numeri dell’Agenas aggiornati al 16 dicembre le terapie intensive registrano un tasso di occupazione del 12%, mentre i posti letto di area non critica sono al 13%, percentuali che sfiorano la soglia di rischio.