Leader no vax finisce in terapia intensiva e ‘si converte’: “Vaccinatevi tutti, io lo farò”

Era un convinto no vax, di quelli davvero radicali. Eppure, dopo una settimana di terapia subintensiva, Lorenzo Damiano candidato come sindaco di Conegliano, cambia completamente rotta e dichiara pubblicamente: «Vaccinatevi tutti, io mi vaccinerò». Un colpo di scena che lascia molti italiani stupiti, ma che il 56enne ha spiegato dettagliatamente all’emittente televisiva Antenna 3. Lorenzo Damiano si era scoperto positivo al COVID-19 dopo un viaggio a Madjugorie (ricordiamo che oltre che vicino alla destra è anche fortemente religioso). Con l’aggravarsi della malattia è stato ricoverato presso l’Ospedale Vittorio Veneto.

«Vaccinatevi tutti, io mi vaccinerò.» L’appello dell’ex no vax radicale Lorenzo Damiano

Il suo è stato un vero e proprio appello rivolto a tutti gli altri cittadini contrari al vaccino. E’ stato salvato dalla scienza e lo ha ammesso pubblicamente. Era un no vax estremamente convinto, al punto che, in precedenza, durante la sua campagna elettorale, aveva organizzato molti incontri pubblici con vari negazionisti, contrari al vaccino e al Green Pass. Eppure, ora, invita tutti a «seguire la scienza». Forse la malattia lo ha cambiato, forse gli ha fatto vedere le cose da un punto di vista diverso, resta il fatto che la sua opinione è drasticamente mutata. Queste le sue esatte parole: «La mia visione del mondo geopolitico è cambiata, ovviamente. Sarò pronto quanto prima a far sapere al mondo intero quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti salva. A volte bisogna passare per una porta stretta per capire le cose come sono. Io ho fatto una cura monoclonale, ringrazio il reparto di Vittorio Veneto che mi ha seguito, sono stati meravigliosi. E comunque il vaccino lo faccio, ho passato tutto quello che dovevo passare. Vaccinatevi tutti, io mi vaccinerò.»

(Foto IG Lorenzo Damiano)