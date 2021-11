L’eccellenza del San Daniele DOP in tour: ‘Aria di San Daniele’ sbarca a Roma

Trionfa la voglia di convivialità negli happening gourmet pensati per celebrare in grande stile un’eccellenza Made in Italy come il Prosciutto di San Daniele. Il viaggio nel gusto e alla scoperta delle caratteristiche chiave di questa DOP, fiore all’occhiello del Friuli Venezia Giulia, fa adesso tappa nella Capitale e promette scintille. Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha rinnovato l’appuntamento con la quarta edizione di ‘Aria di San Daniele’, il format itinerante della storica manifestazione ‘Aria di Festa’, che fino al mese di dicembre porterà l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele DOP in selezionati locali della Penisola. In ciascuno di essi sarà presente un corner per le degustazioni e si potranno scegliere menù esclusivi in abbinamento a una vasta gamma di vini tipici.

La mappa di un viaggio nel gusto che attraversa tutta l’Italia

Dopo il successo dell’edizione 2019, che era stato seguito da un anno e mezzo di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19, Aria di San Daniele è ripartito da Milano lo scorso 15 ottobre, pronto ad approdare nelle principali città italiane con un calendario ricco di eventi organizzati per far conoscere e apprezzare l’eccellenza del San Daniele DOP. Dopo il debutto nella città meneghina, le luci si sono accese su ‘Aria di San Daniele’ a Verona (la tappa veneta è andata in scena dal 29 al 31 ottobre). Adesso è la volta di Roma, che ospiterà l’evento i primi due fine settimana del mese.

“Aria di San Daniele rappresenta un’importante occasione per il Consorzio di far conoscere e apprezzare i valori del San Daniele DOP all’interno di uno dei principali settori, il comparto Ho.Re.Ca.” afferma Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio. “Aria di San Daniele celebra la ritrovata convivialità e la ripresa degli eventi in presenza nei locali dopo l’edizione outdoor ideata appositamente per il periodo estivo con il format pic-nic. Il tour avviato nel 2017 ha generato oltre 150 serate aperitivo nelle principali città italiane e riprenderà dopo aver subito lo stop – imposto dalla pandemia – per l’edizione del 2020 e per il primo semestre 2021.”

Ecco i locali che aderiscono ad ‘Aria di San Daniele’ nella Città Eterna

Il tour “Aria di San Daniele” approderà in ristoranti, enoteche, bar e osterie diffuse in tutto il territorio italiano. Nel dettaglio la mappa dei locali romani che aderiscono all’iniziativa ‘Aria di San Daniele’:

● Gastropub La Flaca in Via Adolfo Celi, 73, in data venerdì 5 novembre, ore 18.30;

● Streartart in Vicolo di Quarto Peperino, 4, in data sabato 6 novembre, ore 18.00;

● Ninkasi in Via Acireale, 22, in data domenica 7 novembre, ore 18.30;

● Enoteca Al Turiacciolo in Via Tor de’ Schiavi, 126/C, in data venerdì 12 novembre, ore 18.30;

● Bottega De Santis in Via di Santa Croce di Gerusalemme, 15, in data sabato 13 novembre, ore 19.00;

● The Bridge in Viale Giustiniano Imperatore, 3, in data domenica 14 novembre, ore 18.30.

Un corner per le degustazioni, menù esclusivi e vini tipici

C’è grande voglia di tornare a stare insieme nel nome di una nuova normalità, dopo i mesi difficili della pandemia. La convivialità è un tratto distintivo degli happening a base di San Daniele DOP e interpreta un mood che è legato a doppio filo allo stile di vita degli italiani.

Il tour si svolgerà in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle norme relative al contrasto e al contenimento della diffusione del Covid-19. In occasione dell’evento, i locali selezionati verranno allestiti con corner dedicati alla degustazione del Prosciutto. Al loro interno, i clienti troveranno un oste specializzato nel taglio per offrire il San Daniele DOP affettato a mano oppure a macchina. Ci sarà l’occasione di apprendere, in una narrazione affascinante, le caratteristiche di questa eccellenza italiana e del suo territorio di appartenenza. Durante le serate, in base all’offerta del singolo ristoratore, sarà possibile sperimentare abbinamenti con cibi della tradizione locale. Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe di Aria di San Daniele sono disponibili sul portale ufficialewww.prosciuttodisandaniele.it.