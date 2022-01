In diverse culture, come anche quella italiana, la magia ha fatto sempre da padrone. Il detto: non è vero, ma ci credo, spiega in parte qualcosa che non è sempre ben compreso.

Magari non sapete che le festività che noi svolgiamo durante l’anno, sono da rapportarsi ad antichissimi rituali, molto usati già nell’Antica Roma, per la prosperità e per attrarsi il volere del divino. Allo stesso modo le stesse religioni che oggi sono più note, usano dei rituali che sono utili proprio per benedire matrimoni, avere una vita felice, prosperità e per il benessere.

A questo punto è paradossale pensare che non crediamo in qualcosa che svolgiamo tutti i giorni. La magia è potente e come tale è possibile fare dei rituali che sono a nostro beneficio, ma chiedendo aiuto a forze invisibili.

Una delle pratiche molto in voga, anticamente ed oggi, specialmente dalle donne, ma oggi vediamo che è molto usato perfino dagli uomini, è il Legamento d’amore.

Cos’è il legamento per l’amore?

Cos’è esattamente questa magia? Poniamo caso che dopo anni ed anni accanto al vostro compagno/a, dopo aver trascorso periodi infelici, come pure momenti belli, e aver lottato per la coppia, vi svegliate un bel giorno è il vostro compagno/a, va via. Senza darvi né una spiegazione.

Una situazione che è drammatica e spesso che scuote l’animo più interno di noi, dove poi compaiono paure, timori e piccoli indizi che avevate tralasciato. Sicuramente è una situazione difficile, ma ciò nonostante siete ancora innamorati del partner andato/a via.

In queste situazioni ritroviamo proprio l’uso della magia che consente di riavvicinare una persona che ci ha lasciato, aumentare l’amore o la passione di colui o colei che ci ha detto addio.

Dobbiamo dire che questo rituale è molto usato anche per le coppie che ormai sono monotone ed hanno perso il trasporto una per l’altra, per riaccendere passione, desiderio e la vita sessuale.

Possiamo citare tantissimi nomi storici che usavano continuamente le magie dei legamenti d’amore come Messalina, Cleopatra la stessa Lucrezia Borgia era una discreta “fattucchiera”. Anzi nelle storie di Messalina ritroviamo perfino dei legamenti d’amore per separare delle coppie sposate oppure spegnere la passione in alcune coppie dove lei era interessata all’uomo.

Quindi si parla di un’arte antica come il mondo e che oggi non è certo passata di moda.

Tornare con “l’amore” che ci ha lasciato?

Prima di fare dei rituali per far tornare l’amore vi dovreste chiedere se volete ancora stare con lui/lei e perché. Questo è fondamentale considerando che alle volte è possibile che si voglia ritornare con l’amato/a solo per vendetta, vendetta per il dolore che ci ha provocato.

Vero è che si è sempre pronti al perdono con la persona che si ama. Tuttavia lo consigliamo perché è importante che si sia decisi nella vita. Quando avrete la risposta potrete poi decidere cosa fare.

Ovviamente la magia deve essere fatta da qualcuno che sia esperto perché le energie che ci sono attorno possono essere potenti e non sempre dare quello che si è chiesto.