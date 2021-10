Licenziamenti alla Corden Pharma, prolungata la cassa integrazione per gli 82 lavoratori in esubero

Aggiornamenti sul caso dei licenziamenti alla Corden Pharma di Sermoneta. Nella giornata di ieri, 7 ottobre 2021, le parti sociali della Corden Pharma hanno coinvolto la Regione Lazio e la dirigenza dell’azienda a proseguire di sei mesi la cassa integrazioni per gli 82 lavoratori considerati in esubero. «Con questo accordo non abbiamo risolto il problema, lo abbiamo rimandato ed è certamente un bene – dichiara il Segretario Nazionale F.A.I.L.C. – CONF.A.I.L. Giovanni Chiarato – Perché finalmente in questi sei mesi ulteriori sia dato seguito a quanto sollecitato da noi Confail Latina presso il MISE e la Regione Lazio ed allo stesso tempo stimolando l’interesse specifico di personaggi di spicco della politica locale su questo problema, sul futuro della Corden Pharma di Sermoneta».

«A partire dal senatore di FDI Nicola Calandrini ed a seguire dall’Onorevole Claudio Durigon della Lega, i senatori Bruno Astorre del PD e Claudio Fazzone di Forza Italia insieme alla senatrice Pacifico di Cambiamo Italia, tutti sono stati da me contattati e tutti sono pronti a calendarizzare ed attuare gli interventi politici necessari per dare un futuro stabile a questa azienda storica del nostro territorio. E’ il momento di fare e non è più il momento di dire. I lavoratori, le loro famiglie ed il futuro del settore farmaceutico della terra pontina sono in gioco e non è una semplice partita di calcio. Altrimenti il futuro dell’azienda è quello di avviarsi ad un rapido declino ed è uno scenario che tutti vogliono evitare. Noi di Confail Latina ci batteremo con forza perché non succeda. Contiamo quindi con fiducia nell’appoggio della politica unita, ci attendiamo fatti concreti, soluzioni che aspettiamo in tempi rapidi», conclude il comunicato stampa.