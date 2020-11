Limitazioni agli spostamenti e coprifuoco notturno, rispunta l’autocertificazione: ecco quella in vigore

L’Italia è ormai divisa in tre zone (gialla-arancione-rossa) con delle misure differenti per arginare la diffusione del virus. Con il nuovo Dpcm, infatti, sono state adottate delle disposizioni mirate e localizzate in base al rischio per ciascuna area individuata. Nelle Regioni arancioni (Puglia e Sicilia) e in quelle rosse (Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D’Aosta) per spostarsi durante il giorno è obbligatorio avere con sé il foglio di autodichiarazione. In questi territori- come durante i mesi di lockdown – è vietato spostarsi fra Regioni e Comuni, se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità e per motivi di salute.

Il modulo di autodichiarazione è presente sul sito del Ministero dell’Interno ed è lo stesso che era stato predisposto per il Dpcm del 24 ottobre scorso.

SCARICA QUI IL MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

Nel Lazio e in tutte le altre Regioni che sono rientrate nella fascia gialla, quella meno a rischio, (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto) l’autodichiarazione è obbligatoria dalle 22:00 alle 5:00 del giorno successivo. Questo perché tra le misure adottate su tutto il territorio nazionale c’è quella del coprifuoco. Ci potrà spostare in quella fascia oraria solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità e per motivi di salute.

