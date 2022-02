L’impianto frenante: che cos’è e come funziona

L’impianto frenante è un elemento importantissimo all’interno di un’automobile: esso, infatti, è il meccanismo che aziona i freni. Si deduce, perciò, che in certi casi può anche salvarci la vita. E’ importantissimo essere informati al riguardo e sapere di preciso non solo a cosa serve, ma anche come funziona. E, soprattutto, appare fondamentale capire quando è il momento di fare dei cambi. Nel seguente articolo vi spieghiamo nel dettaglio le informazioni più importanti.

Come funziona l’impianto frenante

Immagine presa da pezzidiricambio24.it

Partiamo col dire che un impianto frenante ha un funzionamento piuttosto complicato: ma niente panico, siamo qui per spiegarvi il necessario. L’impianto frenante più diffuso, oggi, è indubbiamente quello che funziona con il sistema a disco. Vediamo le componenti in gioco in questa tipologia:

Pedale di freno;

Pompa idraulica;

Pinza del freno;

Pastiglie;

Dischi;

La dinamica di base è molto semplice: quando si frena premendo il pedale viene azionata la pompa idraulica che aziona, a sua volta, la pinza del freno. A questo punto entrano in gioco gli elementi fondamentali: le pastiglie e i dischi. I due vengono messi a contatto e si genera un attrito che innesca la frenata. Tuttavia va ricordato che proprio tale attrito consuma anche tali parti. Attenzione al rumore quando si frena: suoni anomali potrebbero significare che è giunto il momento di cambiare degli elementi.

Ricordiamo che l’impianto frenante a disco non è l’unico: esiste anche, infatti, l’impianto a tamburo. In questo caso abbiamo un cilindro rotante, detto appunto “tamburo”, collegato a dei ceppi fatti di un materiale che crea attrito (il loro nome è ganasce). Questo tipo di sistema è ormai in disuso.

Informazioni sull’impianto frenante

Abbiamo accennato al fatto che l’impianto frenante è composto da parti che possono consumarsi: è bene, perciò, tenerle sotto controllo. Nello specifico, quegli elementi che vanno sostituiti in un impianto frenante a disco sono le pastiglie, i dischi e la pinza del freno. Quando si cambiano le pastiglie bisogna tenere a mente che il loro materiale deve essere compatibile con quello dei dischi. A proposito di questi ultimi, è bene fare attenzione al loro “aspetto”: infatti se, a causa dell’usura, vengono rigati o su di essi compare della ruggine possono essere seriamente compromessi. Infine, occhio anche al liquido frenante: anche questo va tenuto in considerazione!