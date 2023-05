L’importanza di affidarsi ad una buona agenzia SEO

Il mondo del marketing, della pubblicità e dell’attività aziendale è in continua evoluzione. Muta, evolve, si modifica e si trasforma in perfetta relazione con le tecnologie e i progressi digitali del tempo. All’alba di un 2023 inoltrato, è pressoché innegabile che il terreno più fertile da coltivare e la porta aperta da sfondare per raggiungere il successo e la visibilità, sia assolutamente quello dell’online e del marketing digitale. Data l’alta competitività e molteplicità dei mercati e i continui cambiamenti in ambito digitale, è quindi sicuramente più proficuo avvalersi dell’aiuto di un efficiente, sicura e redditizia agenzia SEO.

Che cos’è la SEO e perché è importante usarla

Il termine SEO è un acronimo di Search Engine Optimization; in italiano è il letterale corrispondente di Ottimizzazione per il Motore di Ricerca. L’attività SEO ingloba al suo interno tutte quelle plurime attività dedite a potenziare la scansione, l’indicizzazione e la posizione di un sito all’interno del motore di ricerca. Affinché un sito sia ben visibile, occorre che sia posizionato tra i primi risultati, quindi, nella parte alta della SERP, ossia Search Engine Results Page, la pagina dei risultati del motore di ricerca. Apparire tra i primi risultati di una ricerca avviata su Google Chrome, in termini pratici, potenzia di tanto la possibilità di ricevere più impressions e clicks da parte degli utenti che navigano in rete.

Il posizionamento è essenziale per monetizzare, ottenere visibilità e raccogliere buoni risultati della propria strategia online. Proprio per questo è essenziale investire in una buona agenzia SEO, perché può rivelarsi determinante in tutto e per tutto. Di agenzie SEO o esperti SEO ne esistono molti, ma sicuramente non vantano tutti la medesima qualità e la medesima capacità di ottenere risultati. Esistono, di fatto, dei piccoli indizi rivelatori che fanno comprendere al potenziale cliente se l’agenzia SEO a cui ci si sta rivolgendo è valida o meno. Scopriamoli subito insieme!

Come riconoscere una buona agenzia SEO

Per chi valuta di rivolgersi per la prima volta ad un’agenzia SEO, risulta ostico comprendere immediatamente quale sia quella migliore per la propria attività. Sicuramente, la disponibilità di opzioni e la vasta offerta di servizi, può portare talvolta a confusione e indecisione. Tuttavia, informarsi sull’agenzia e sul tipo di lavoro che andrà a svolgere, è sempre un buon inizio per riuscire a capire di chi fidarsi e tenere in stretta considerazione per fare crescere il proprio marketing digitale.

In primo luogo, un’agenzia SEO professionale deve essere competente in tutti gli aspetti della SEO: marketing strategy, copywriting, link building e SEO tecnica. Deve essere in grado, non solo di analizzare un sito e creare una strategia SEO, ma anche di implementare le ottimizzazioni suggerite. Un punto in più per l’agenzia, inoltre, è sicuramente quello di essere certificata, ad esempio, Google Partner.

Leggere le recensioni dei clienti è un altro modo per ottenere maggiori informazioni in merito alla competenza e credibilità di un’agenzia, così come informarsi sui risultati raggiunti in precedenza per altri clienti.

Inoltre, valutare i progetti e i mercati gestiti dall’agenzia, oltre ai settori nei quali ha esperienza, può facilitare la decisione in merito a quali esperti SEO affidarsi.

Keyweo, l’agenzia SEO per il tuo business

Tra le agenzie SEO certificate, efficienti e preparate professionalmente spicca sicuramente il nome di Keyweo. Si tratta di un’agenzia di marketing digitale specializzata in SEO, SEA (Google Ads / Bing Ads / Microsoft Ads) e Social Media Ads (Facebook Ads / Tilk Tok Ads). Tra i vantaggi di affidarsi a questa agenzia vi sono:

la possibilità di richiedere un pre-audit gratuito

il supporto personalizzato al 100%

l’assistenza dedicata di un esperto SEO nella propria lingua

l’utilizzo di strumenti SEO altamente specifici e affidabili

lo sviluppo di strategie SEO specifiche per ogni settore, come ad esempio il turismo, l’e-commerce, la ristorazione, gli alberghi e le industrie.

l’esperienza nella gestione di progetti di SEO internazionale.

Un’agenzia con un team di professionisti dedicati e che si formano e aggiornano continuamente, Keyweo rappresenta il partner ideale per sviluppare la propria visibilità online.