Linee cortesia ecologiche, la nuova tendenza per gli hotel

Quella che stiamo vivendo può essere considerata l’epoca della sostenibilità ambientale, almeno a giudicare dall’attenzione che viene riservata a questo aspetto dal punto di vista sociale e commerciale. Ecco, quindi, che anche le strutture ricettive come gli hotel sono chiamate a diventare green. Che cosa vuol dire in concreto questo? Da un lato, una ridefinizione degli spazi; dall’altro lato, un calo dei consumi, anche in virtù di scelte ecocompatibili sul piano energetico. Sono tanti gli accorgimenti che possono essere adottati per ridurre l’impatto sull’ambiente: essi possono riguardare, per esempio, la riduzione della plastica e il riscaldamento, ma anche gli impianti elettrici e gli arredi.

Le linee cortesia ecologiche

Nel novero delle soluzioni a cui si può fare riferimento in questa ottica ci sono anche quelle che chiamano in causa le stanze da letto e i bagni, ambienti per i quali è sempre più frequente l’impiego di linee di cortesia di tipo ecologico. Lo scopo è proprio quello di ridurre l’impatto ambientale, anche perché i vari articoli si basano su imballaggi che possono essere riciclati; imballaggi, cioè, che provengono da processi che adottano unicamente fonti rinnovabili. A trarne beneficio è non solo l’ambiente, ma anche la struttura ricettiva stessa, in virtù di una gestione dei rifiuti ottimale.

Prodotti naturali, e non solo

Ogni volta che un albergo decide di implementare delle strategie green sceglie di seguire una strada ben precisa anche dal punto di vista della comunicazione con la clientela. È chiaro, infatti, che nel mostrare una particolare attenzione rispetto alle tematiche che hanno a che fare con la sostenibilità si può beneficiare di una pubblicità positiva. Ecco spiegato il motivo per il quale al giorno d’oggi un gran numero di alberghi si affidano ai prodotti di cortesia naturali, e magari anche biodegradabili, ricavati dal bambù, dall’amido di patate, dalla paglia e dal cartone. Un esempio proviene dalla linea ecologica di Fas Italia, che è una realtà specializzata nel settore e molto attiva nel campo delle forniture alberghiere anche per ciò che concerne gli articoli a impatto zero.

Gli articoli di Bioamenitis

I prodotti di Bioamenitis vengono proposti in esclusiva da Fas Italia attraverso la sua linea ecologica per gli alberghi. Si tratta di un interessante assortimento di articoli studiati per garantire il benessere dei clienti, ecosostenibili e al tempo stesso ecologici. Parliamo, in particolare, di prodotti plastic free: vuol dire che sono stati ottenuti con bioplastiche di provenienza vegetale, e poi inseriti uno ad uno in packaging biodegradabili. Questa linea di articoli è studiata sia per andare incontro alle necessità degli hotel sia per assicurare il massimo benessere ambientale: più di così non si può desiderare.

Lo shampoo doccia solido

Nella gamma di articoli di Bioamenitis una menzione particolare è doverosa per il suo shampo doccia solido : si tratta di un prodotto per lo shampoo e per la doccia che si caratterizza per un design ben studiato e che viene proposto in dosi singole che assicurano i migliori standard di igiene, prendendo il posto dei classici flaconi usa e getta in plastica. Tanti sono i pregi di questo sapone solido, che ha origini naturali ed è totalmente realizzato in Italia, proponendo un elevato contenuto di omega 3, di vitamina B6 e di vitamina E. In più ci sono l’estratto di moringa, l’estratto di ortica e l’olio di mandorle: sono tutti elementi naturali che assicurano un effetto nutriente e districante, da cui derivano proprietà purificanti per la cute e condizionanti per la chioma.

I prodotti biodegradabili

In una linea di cortesia possono trovare posto numerosi articoli biodegradabili. Si è già detto dei saponi naturali per il corpo, ma vale la pena di citare anche le cuffiette biodegradabili per la doccia, gli spazzolini compostabili al 100% in bioplastica e le salviette ecologiche. Ciò vuol dire che quello che viene messo a disposizione degli ospiti è un soggiorno in albergo green e gratificante sotto tutti i punti di vista, complice la disponibilità di fon a basso consumo e di mini frigo di elevata classe energetica.

Perché scegliere Fas Italia

Rivolgersi a Fas Italia vuol dire scegliere una realtà esperta e specializzata del settore, che mette a disposizione degli alberghi in esclusiva, tra l’altro, vanity set del tutto ecocompatibili in cui tutte le confezioni si basano su materiale biodegradabile e includono quel che serve per l’igiene personale. Tutti i materiali usati per i prodotti sono sostenibili, a cominciare dal cotone organico per la limetta per le unghie e i bastoncini, per arrivare al cotone organico certificato biologico per i cotton fioc e i dischetti struccanti.