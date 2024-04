Lite durante il concerto dei Subsonica: muore uno spettatore

La vittima, un uomo di 48 anni, era andato al concerto con la moglie. L’uomo è deceduto dopo essere caduto da una scala esterna del palazzetto.

L’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Sulla vicenda sono in corso le indagini degli agenti di polizia.

Spettatore muore durante il concerto dei Subsonica

Dramma al concerto dei Subsonica al Mandela Forum di Firenze. Uno spettatore di 47 anni – Antonio Morra – è deceduto dopo aver avuto un acceso diverbio con un altro spettatore, di cui non si conoscono ancora le generalità. Secondo una prima ricostruzione della polizia, c’è stata una lite, poi finita in una colluttazione. La vittima sarebbe precipitata da una scala esterna del palazzetto. Una caduta che gli è stata fatale. Nonostante il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Careggi, il 47enne è deceduto nella notte.

Antonio Morra, originario di Pistoia, era al concerto insieme alla moglie. I Subsonica suonavano a Firenze per uno dei concerti del loro ‘Tour 2024 – Realtà aumentata’. Per tentare di identificare la persona coinvolta nella lite, gli agenti stanno esaminando i filmati ripresi dalle telecamere del Mandela Forum per ricostruire quanto accaduto.