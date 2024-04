Londra, accoltella diverse persone in una stazione della metro con una spada da samurai: arrestato

L’uomo – di cui non sono state ancora rese note le generalità – è stato fermato dalla polizia londinese.

Almeno quattro le persone ferite.

Terrore a Londra: diverse persone accoltellate in metro

Almeno quattro persone sono state accoltellate nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est di Londra. Ne dà notizia la Bbc secondo cui un uomo, responsabile dell’aggressione, è stato arrestato. La stazione è stata chiusa dalla Metropolitan Police mentre sul posto sono arrivate numerose ambulanze.

Al momento non si conosce l’identità dell’aggressore né la matrice dell’attentato, ma non si tratterebbe di terrorismo. Un testimone ha dichiarato di aver visto un uomo «correre in giro per strada con una spada da samurai, dopo essersi schiantato con il furgone contro un’abitazione».

JUST IN MASS STABBING ATTACK REPORTED IN LONDON. pic.twitter.com/9LEaRaL6tf — Open Source Intel (@Osint613) April 30, 2024

Notizia in aggiornamento.