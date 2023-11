Lorella Cuccarini, qual è il segreto della sua forma fisica smagliante?

Biondissima e sinuosa, Lorella Cuccarini a 57 anni è in forma smagliante. La cantante, ballerina, conduttrice e attrice, famosa per essere la pupilla di Pippo Baudo, non solo è piana di grinta ed energia da vendere, ma vanta anche un fisico super atletico e scolpito. Qual è il suo segreto di bellezza? Come fa una donna della sua età ad avere una forma fisica così invidiabile? Scopriamolo insieme.

Dieta ed allenamento: ecco come si tiene in forma

Avendo fatto da danza fin dalla tenera età e non avendo mai smesso, Lorella Cuccarini parte già avvantaggiata rispetto ad altre donne della sua età. Fare attività fisica regolare e costante è il vero segreto per mantenersi in forma ed avere una silhouette tonica. L’allenamento è la chiave della forma fisica smagliante della bionda showgirl, le cui gambe scolpite mostrate dal mini dress a paillettes sul palco dell’Ariston hanno lasciato tutti senza fiato.

La sua routine di benessere è improntata sulla costanza. Non manca mai un allenamento né un giorno di dieta. Non mangia junk food e non ama poltrire, ma si mantiene sempre attiva nel corpo e nella mente.

Nello specifico un’ora al giorno, tutti i giorni della settimana, la Cuccarini si dedica al Metabolico e di Calisthenics. La conduttrice e ballerina non si dedica solo anima e corpo a queste due discipline, ma anche mezz’ora al giorno di camminata. Camminare a passo svelto quotidianamente per 30 minuti è un vero e proprio toccasana. Provare per credere!

In forma a 60 anni: il segreto di Lorella Cuccarini

Non basta allenarsi, praticare danza e sport e camminare tutti i giorni, è necessario anche mangiare sano e pulito. Lorella Cuccarini segue una dieta sana ed equilibrata con 3 pasti principali al giorno e 2 snack proteici. Non mangia molti carboidrati e non assume grassi o zuccheri. Non beve alcol o bevande zuccherate, non fuma e non mangia merendine.

La showgirl si controlla nell’alimentazione, ma non è fanatiche delle diete estreme o della chetogenica. Piuttosto crede che bisogna mangiare pulito e sano. Non è ossessionata dal peso e dalle misure e nonostante questo a quasi sessant’anni è in forma fisica super smagliante, meglio di molte trentenni.

Da non dimenticare poi il tempo che dedica ai massaggi drenanti e snellenti e alla beauty routine mattina e sera (non dimentica mai il contorno occhi anti-age e le creme rassodanti specifiche per viso e corpo). Non ama lo yoga né la meditazione, ma preferisce attività come danza, ginnastica e allenamento in sala pesi.

Dopo tre gravidanze naturali (di una gemellare), la conduttrice dimostra di essere in grado di conquistare ancora gli sguardi maschili e suscitare le invidie femminili. Non ci resta che prenderla come esempio da seguire.