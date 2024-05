L’Unione europea apre un’indagine su Meta: “Dipendenza social nei bambini”

Al vaglio la conformità di Meta con i requisiti per impedire ai bambini e agli adolescenti di accedere a contenuti inappropriati.

L’UE ha inoltre avviato un’indagine anche contro TikTok, che ha portato alla sospensione del programma a premi sulla app Lite in Francia e in Spagna.

L’Unione europea apre un’indagine su Meta

La Commissione europea ha avviato un’indagine formale nei confronti di Meta, il fornitore di Facebook e Instagram, per valutare se possa aver violato il Digital Services Act (DSA). Le presunte violazioni riguardano le politiche e le pratiche di Meta relative alla pubblicità ingannevole e ai contenuti politici. Inoltre, si stanno esaminando l’indisponibilità di uno strumento di monitoraggio in tempo reale per il dibattito civico e le elezioni, alla luce della rimozione da parte di Meta del suo strumento di analisi in tempo reale CrowdTangle, che non non è ancora stato sostituto.

L’indagine della Commissione europea si concentra sulla valutazione e mitigazione dei rischi nelle interfacce di Facebook e Instagram, che potrebbero influenzare i minori e causare comportamenti di dipendenza. Bruxelles sta anche verificando la conformità di Meta con i requisiti per impedire ai bambini e agli adolescenti di accedere a contenuti inappropriati, compresi gli strumenti di verifica dell’età che potrebbero non essere sufficientemente efficaci per limitare l’accesso ai minori.

Cosa rischia Meta

Durante l’istruttoria, la Commissione continuerà a raccogliere prove e potrà adottare misure provvisorie e decisioni di non conformità. Le multe previste dal DSA per le violazioni possono arrivare fino al 6% del giro d’affari annuo globale delle società coinvolte, con la possibilità di divieto di operare in Europa in caso di recidiva. Secondo alcuni, si tratterebbe di un passo importante per proteggere la salute mentale dei giovani europei e garantire che le piattaforme digitali rispettino le norme a tutela dei minori.

Inoltre, a seguito di timori simili riguardanti la tutela degli adolescenti, l’UE ha avviato un’indagine anche contro TikTok, che ha portato alla sospensione del suo programma a premi sulla app Lite in Francia e in Spagna.