Lutto a Pomezia: è morta l’amata professoressa Maria Fenelli

Lutto a Pomezia, a seguito della morte dell‘amata professoressa Maria Fenelli. La donna è venuta a mancare in queste ore, lasciando un vuoto enerome intorno a sè.

Il ricordo della città di Pomezia per la Professoressa Fenelli

La Città di Pomezia ricorda la Prof.ssa Maria Fenelli, venuta a mancare in queste ore. Docente di Topografia di Roma e dell’Italia Antica dell’Università La Sapienza di Roma, allieva di Ferdinando Castagnoli, è stata una delle principali protagoniste della ricerca e degli studi su Lavinium.

“Il Museo civico archeologico Lavinium – commenta la Direttrice scientifica Federica Colaiacomo – nasce dal suo impegno, dai suoi scavi, dai tanti risultati condivisi e ora valorizzati all’interno di un percorso espositivo che, oltre al racconto di un’antica città e dei suoi importanti santuari, narra anche la storia di persone che hanno contribuito a ricostruire e scrivere tutto ciò”.

“Questa triste notizia ci addolora molto – aggiunge la vice Sindaco Simona Morcellini – Una donna appassionata e una studiosa preziosa, che ha contribuito con il suo lavoro e la sua dedizione alle scoperte archeologiche più importanti del nostro territorio, grazie alle quali è oggi possibile osservare, raccontare e amare la nostra storia”.

L’Amministrazione comunale parteciperà alle esequie della Prof.ssa Fenelli. L’evento per l’anniversario del Museo Lavinium, in programma per giovedì 31 marzo prossimo, è rinviato.

Foto di Adriano Velli