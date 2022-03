Lutto nel rock, il batterista dei Foo Fighters muore prima del concerto: addio a Taylor Hawkins

Lutto nel mondo della musica rock. E’ morto poco prima di un concerto il batterista della leggendaria band Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Morto il batterista dei Foo Fighters

Taylor aveva solo 50 anni e aveva passato metà della sua vita proprio suonando insieme alla sua band. E proprio con quella band, che era come una famiglia, doveva esibirsi anche il giorno della sua morte. Il batterista ieri è stato trovato morto nella sua stanza d’albergo, a Bogotà, a poche ora dell’inizio del Festival Estéreo. Al posto della sua esibizione, il palco è stato riempito di candele, per rendergli onore. Ancora non sono chiare le cause del decesso.

Il messaggio d’addio della band

Sono stati proprio i Foo Fighters ad annunciare il triste avvenimento sui loro social. La band ha pubblicato sulla propria pagina ufficiale il seguente messaggio:

«La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia – concludono – e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile».

Il Tweet di Ozzy Osbourne

Anche il grande Ozzy Osbourne ha scritto un tweet di cordoglio per la dipartita prematura di Taylor Hawkins. Il batterista infatti era stato scelto per suonare al suo fianco nel prossimo album da solista di Ozzy.

«Taylor Hawkins era davvero una grande persona e un musicista straordinario – scrive Ozzy Osbourne – Il mio cuore, il mio amore e le mie condoglianze vanno a sua moglie, ai suoi figli, alla sua famiglia, alla sua band e ai suoi fan. Ci vediamo dall’altra parte».