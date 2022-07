Lutto nella musica: Tonino Cripezzi dei Camaleonti trovato morto in albergo

Lutto nel mondo della musica, è morto oggi, domenica 3 luglio, Tonino Cripezzi, leader della band I Camaleonti. Antonio Cripezzi, detto “Tonino” si è spento all’età di 76 anni, presumibilmente, per un malore.

Il leader dei Camaleonti trovato morto in hotel

Il suo corpo senza vita è stato trovato nella camera dell’albergo dove alloggiava, insieme agli altri membri dei Camaleonti, nella città di Chieti. La band si era esibita poche ore prima a Pescara, in un concerto tenuto al Parco di Villa de Riseis. Tonino e gli altri componenti del gruppo si erano anche trattenuti a cena con alcun fan e in serata erano rientrati in hotel.

I messaggi d’addio

Sono centinaia i messaggi di cordoglio da parte di fan e colleghi. Uno dei primi è stato Mario Lavezzi, ex componente e fondatore dei Camaleonti, che ha pubblicato un post su Instagram, scrivendo: «Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno. Non posso crederci, sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente i bei momenti vissuti insieme . conclude Lavezzi – che terrò sempre nel mio profondo caro amico».